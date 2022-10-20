Об этом сообщает РБК.

"Необходимо, наконец, начать принимать решения, а не заниматься политиканством, не заниматься болтологией и выбросить бюрократию. Необходимо конкретно принимать решения вплоть до законов военного времени и расстрела на месте — и за мародерство, и за отсутствие принятия решений, и за безответственность, за погибших парней ", — заявил он в эфире "Крым 24".

Издание напоминает, что с 20 октября по указу Путина в новых регионах России, включая Херсонскую область, было введено военное положение. Оно предполагает усиление охраны ряда объектов, привлечение граждан к выполнению работ для нужд обороны, ограничения на перемещение. При этом Комитет Радфеда по конституционному законодательству, который дал заключение на это решение, указывал, что создание чрезвычайных судов во время военного положения не допускается.

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