Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развозжаев вывез все свое имущество, включая собак и кошек на Кипр. Кроме того, гауляйтер вывез за границу своих детей. Похоже, что московские пособники не очень уверены в безопасности своих семей и в собственном будущем, несмотря на свои же заявления, которые они делают на камеру. В целом все поведение оккупантов не указывает на то, что они верят в то, что "Россия здесь навсегда", - говорится в сообщении.

Американский генерал Бен Ходжес считает, что Украина может вернуть оккупированный Крым к осени при условии получения обещанного оружия и сохранения западных санкций против России.

17 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что Украина готова воевать за оккупированный россиянами Крым.

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