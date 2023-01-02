Гауляйтер Севастополя вывез семью и имущество на Кипр – Центр нацсопротивления
Пособник российских оккупантов Михаил Развожаев, назначенный так называемым губернатором Севастополя, "эвакуировал" семью и имущество на Кипр
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развозжаев вывез все свое имущество, включая собак и кошек на Кипр. Кроме того, гауляйтер вывез за границу своих детей. Похоже, что московские пособники не очень уверены в безопасности своих семей и в собственном будущем, несмотря на свои же заявления, которые они делают на камеру. В целом все поведение оккупантов не указывает на то, что они верят в то, что "Россия здесь навсегда", - говорится в сообщении.
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