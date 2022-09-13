Гауляйтер Пушилин объяснил потерю Святогорска участием в боях на стороне ВСУ "польских наемников"
По словам "руководителя" террористической псевдореспублики, силы "ДНР" потеряли контроль над городом "из-за большого количества польских наемников"
Об этом Пушилин рассказал в Telegram.
"Сейчас в полной мере не контролируем данный населенный пункт. Также замечены "польские наемники" на этом направлении, но наши подразделения тоже принимают определенные меры", – рассказал Пушилин.
Он признал, что ситуация в Святогорске тяжелая, но даже не оговорился, что именно делает "армия "ДНР".
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