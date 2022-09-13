Об этом Пушилин рассказал в Telegram.

"Сейчас в полной мере не контролируем данный населенный пункт. Также замечены "польские наемники" на этом направлении, но наши подразделения тоже принимают определенные меры", – рассказал Пушилин.

Он признал, что ситуация в Святогорске тяжелая, но даже не оговорился, что именно делает "армия "ДНР".

12 сентября Силы обороны зашли в Святогорск Донецкой области, в сети появились фото с украинским флагом на горсовете.

Украинцы освободили Богородичное в Донецкой области.

12 сентября ВСУ вышли на границу с Россией в Харьковской области в районе села Тернова и подняли там украинский флаг. В этот же день Наталья Гуменюк заявила, что вражеские подразделения зажаты на правом берегу Днепра.

Также 12 сентября бойцы Сил специальных операций "Азов Харьков" и 14-й ОМБр освободили населенные пункты Тернова, Варваровка, Избицкое и Старица Харьковской области.

Контрнаступление украинских военных на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском.