Об этом он заявил в интервью российскому изданию "Известия".

"Мы обсуждаем единый формат проведения "референдума" с "руководством ДНР, ЛНР и Херсонской ВГА", однако это будет зависеть от многих факторов, прежде всего от военной ситуации. Что касается формата "референдума", то планируем проводить его как следует: с кабинками и урнами." Вероятность онлайн-формата достаточно низкая", - сообщил гауляйтер.

Также Балицкий отметил, что о "образовании нового федерального округа", в который вошли бы Запорожье, Херсон, "ЛНР" и "ДНР", речь не идет: "Мы пока видим себя, судя по опросу запорожцев, в составе РФ полноценной областью, как Воронежская, Тамбовская, Тульская".

Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что в случае проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях Россия закроет любую возможность переговоров с Украиной.

Впоследствии для поддержки псевдореферендума и пропаганды для россиян во временно оккупированные города в Запорожье оккупанты привезли "активистов".

8 августа руководитель оккупационных властей в Запорожской области подписал распоряжение о подготовке к референдуму по присоединению к РФ.

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