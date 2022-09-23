Гауляйтер Крыма Аксенов заявил, что его сын получил повестку и мобилизовался на войну с Украиной
Глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов заявил, что его сына мобилизовали на войну с Украиной
Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости.
"Закон един для всех. Сегодня мой сын был вызван и уже выехал в подразделение на территории части", — сказал Аксенов в разговоре с журналистами.
Гауляйтер Крыма также говорит, что гордится своим сыном, который должен "отдать долг отечеству".
Как сообщает российское издание "Медуза", Олег Аксенов родился в 1997 году. В 2016-м гауляйтер говорил, что его сын служит в армии.
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