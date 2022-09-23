Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости.

"Закон един для всех. Сегодня мой сын был вызван и уже выехал в подразделение на территории части", — сказал Аксенов в разговоре с журналистами.

Гауляйтер Крыма также говорит, что гордится своим сыном, который должен "отдать долг отечеству".

Как сообщает российское издание "Медуза", Олег Аксенов родился в 1997 году. В 2016-м гауляйтер говорил, что его сын служит в армии.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране .

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте указа российского диктатора говорится о количестве мобилизованных.

22 сентября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия избрала путь конфронтации, объявив частичную мобилизацию, поддержав организацию незаконных референдумов на оккупированных территориях Украины.

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