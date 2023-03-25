Мазай является "правой рукой" основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, пишут "Важные истории".

Одноименный телеграмм-канал ЧВК "Конвой" был создан в середине ноября 2022 года. Кроме призывов вступать в этот ЧВК, там публикуют тексты о "сильной православной России" и "украинских сатанистах", "народ-победитель", а также конспирологических теориях, отмечают журналисты.

Сейчас, говорится в статье, позиции "Конвоя" находятся в соседней с Крымом аннексированной Херсонской области.

Тренировочный полигон ЧВК расположен "в селе Перевальное под Крымом". В этом же селе расположен учебный центр по подготовке снайперов, имеющихся в составе подразделения.

В марте 2023 года репортаж об "Аксеновцах" — профессиональном военном подразделении, появившемся по инициативе главы аннексированного Крыма, — показал телеканал "Крым 24". В сюжете заявили, что Аксенов регулярно посещает "позиции подразделения на передовой". Незадолго до этого в телеграмм-канале "Конвою" опубликовали ролик, как Аксенов проверяет позиции ЧВК.

В феврале позиции "Конвоя" посетила журналистка Ольга Курлаева, отмечая современное вооружение подразделения, в том числе танки Т-80 и Т-90. По словам Курлаевой, группировка получает поставки, экипировку и вооружение за счет внебюджетных средств, которые находит глава Крыма.

В репортаже Курлаевой также показали командира "Конвоя" - наемника с позывным Мазай. Журналисты узнали в нем куратора ЧВК Вагнера в Африке Константина Пикалова. Расследовательская группа Bellingcat, журналисты Der Spiegel и The Insider называли Пикалова одной из ключевых фигур "африканского проекта" Пригожина, включавшего политическую, коммерческую и военную работу в нескольких странах этого континента.

"Это ЧВК Аксенова, но все командование - бывшие сотрудники ЧВК Вагнера. Все - давно знакомые друг другу люди", - рассказал еще один бывший наемник "Конвой".