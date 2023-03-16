Гауляйтер Крыма Аксенов призвал лишать гражданства РФ всех, кто не встает под гимн России
Глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов предложил лишать гражданства РФ всех, кто не поднимается, когда звучит гимн России
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам Аксенова, обладателей российского паспорта необходимо лишать гражданства РФ в судебном порядке, если они не встают под гимн России.
"Я считаю необходимым поставить вопрос о лишении гражданства, если задокументирован случай невставания под гимн России. Зачем тебе гражданство, если ты не встаешь, не уважаешь символы государства - флаг, гимн. Давайте в судебном порядке лишать гражданства", - сказал Аксенов.
- 21 февраля Сергей Аксенов поддержал Евгения Пригожина в противостоянии с минобороны РФ и напомнил о расстрелах генералов в 1941 году.
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