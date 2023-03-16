Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Аксенова, обладателей российского паспорта необходимо лишать гражданства РФ в судебном порядке, если они не встают под гимн России.

"Я считаю необходимым поставить вопрос о лишении гражданства, если задокументирован случай невставания под гимн России. Зачем тебе гражданство, если ты не встаешь, не уважаешь символы государства - флаг, гимн. Давайте в судебном порядке лишать гражданства", - сказал Аксенов.