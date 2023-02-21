Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, ранее рассказавшего, что "обошел все известные кабинеты в Москве", добиваясь поставок боеприпасов.

"Считаю, что должностных лиц высшего ранга в министерстве обороны, ответственных за поставку боеприпасов, необходимо привести в сознание, - сказал Аксенов.

Гауляйтер Крыма заявлял, что в 1941-45 годах таких начальников и генералов "ждала бы высшая мера наказания", то есть расстрел.

Также Аксенов призвал чиновников выполнить свои обязанности по обеспечению боеприпасами Вооруженных сил и ЧВК Вагнера, не дожидаясь трибунала.