Гауляйтер Крыма Аксенов поддержал Пригожина в противостоянии с минобороны РФ и напомнил о расстрелах генералов в 1941 году.
В России обостряется конфликт между Пригожиным и минобороны РФ по поставке боеприпасов – на сторону ЧВК Вагнера уже стал глава Чечни Кадыров
Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, ранее рассказавшего, что "обошел все известные кабинеты в Москве", добиваясь поставок боеприпасов.
"Считаю, что должностных лиц высшего ранга в министерстве обороны, ответственных за поставку боеприпасов, необходимо привести в сознание, - сказал Аксенов.
Гауляйтер Крыма заявлял, что в 1941-45 годах таких начальников и генералов "ждала бы высшая мера наказания", то есть расстрел.
Также Аксенов призвал чиновников выполнить свои обязанности по обеспечению боеприпасами Вооруженных сил и ЧВК Вагнера, не дожидаясь трибунала.
- Отметим, что уже долгое время Пригожин жестко и открыто критикует минобороны РФ, во главе с Шойгу и Герасимовым. Этот конфликт уже перерос в острое противостояние, при котором минобороны имеет более серьезные рычаги влияния. Сначала Шойгу добился отстранения от руководства армией генерала Суровикина, а в течение нескольких недель фактически лишил вагнеровцев поставки боеприпасов под Бахмутом.
- В этом конфликте на сторону Пригожина фактически стал глава Чечни Кадыров, признавшийся, что также планирует создать свой ЧВК, по образцу Вагнера.
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