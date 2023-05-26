Об этом говорится в сообщении британской разведки.

"Так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов сыграл важную роль в создании нескольких местных подразделений, часто заявляющих о своей принадлежности к казацкой традиции. Большинство из них получили полуофициальный статус резервных подразделений регулярной армии", — отметили там.

Основным элементом российского гарнизона в Крыму является 22-й армейский корпус, который в настоящее время в основном дислоцирован за пределами полуострова и понес значительные потери.

По данным британской разведки, Аксеонов озабочен способностью регулярной армии РФ защитить полуостров.