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Гауляйтер Крыма Аксенов не уверен, что армия РФ сможет защитить полуостров, - британская разведка

26 мая, 2023 пятница
10:40
Война с Россией

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов не уверен, что российская армия сможет защитить полуостров, поэтому создает собственные военизированные формирования

Об этом говорится в сообщении британской разведки.

"Так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов сыграл важную роль в создании нескольких местных подразделений, часто заявляющих о своей принадлежности к казацкой традиции. Большинство из них получили полуофициальный статус резервных подразделений регулярной армии", — отметили там.

Основным элементом российского гарнизона в Крыму является 22-й армейский корпус, который в настоящее время в основном дислоцирован за пределами полуострова и понес значительные потери.

По данным британской разведки, Аксеонов озабочен способностью регулярной армии РФ защитить полуостров.

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