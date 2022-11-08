Гауляйтер Херсонщины Стремоусов анонсировал "развязку событий" и заявил о готовности к "сложным решениям"
Уже в ближайшие дни в Херсоне ожидают развязку событий. оккупанты готовы к любым решениям, даже "самым сложным"
Об этом сообщил заместитель главы херсонской администрации Кирилл Стремоусов в телеграмме.
"Массовая эвакуация жителей правобережной части Херсонской области завершена. Жители Херсона приватно могут эвакуироваться беспрепятственно. Эвакуация не несет принудительного характера. Уже в ближайшие дни в Херсоне ожидают решения событий. Мы готовы к любым решениям, даже самым сложным", - отметил гауляйтер.
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