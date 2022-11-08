Об этом сообщил заместитель главы херсонской администрации Кирилл Стремоусов в телеграмме.

"Массовая эвакуация жителей правобережной части Херсонской области завершена. Жители Херсона приватно могут эвакуироваться беспрепятственно. Эвакуация не несет принудительного характера. Уже в ближайшие дни в Херсоне ожидают решения событий. Мы готовы к любым решениям, даже самым сложным", - отметил гауляйтер.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал освобождение Херсона до конца ноября.

Кремль уже даже подготовил методички для оправдания бегства из Херсона.

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