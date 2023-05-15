Гауляйтер Херсонщины Сальдо советовался с "силовиками", как противодействовать партизанам на ВТО
Гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо советовался с так называемыми силовиками по поводу того, как противодействовать партизанам на временно оккупированных территориях Украины
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Колаборант Владимир Сальдо собирал совещание с представителей силовых органов оккупантов на временно оккупированной территории Херсонщины. Одним из ключевых вопросов совещания стало обсуждение путей борьбы с партизанскими движениями на ВОТ региона", - говорится в сообщении.
В ЦНС рассказали, что по результатам совещания оккупанты решили продолжить усиленные контрразведывательные меры, чтобы найти подполье.
"На ВОТ продолжают детальные проверки авто на блокпостах, также действуют мобильные бригады окупантов и обыски в домах местных", - рассказали в Спротиве.
Там подчеркнули, что россияне проверяют телефоны местных жителей. Люди призывают очищать устройства от информации, которая может стать поводом для задержания.
- Ранее оккупанты в Крыму провели рейды по поиску партизан .
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