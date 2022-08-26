Гауляйтер из Михайловки на Запорожье Сушко, машину которого взорвали, накануне жаловался на оккупантов, - СМИ
Местные журналисты выяснили новые обстоятельства гибели псевдоглавы Михайловки Запорожской области Ивана Сушко – накануне гауляйтер жаловался на российских захватчиков
Об этом сообщает издание "РИА-Мелитополь" .
Местные жители подозревают, что Сушко подорвали сами оккупанты, ведь в последнее время гауляйтер сожалел о работе на рашистов.
"Незадолго до подрыва он позволил себе в частных разговорах жаловаться на них и говорить, что сожалеет о сотрудничестве с ними. До этого он активно готовился к референдуму, который хотели провести 4 сентября", – рассказали жители Михайловки.
Также сообщается, что после гибели коллаборанта российские захватчики озверели – два дня подряд с оружием похищают из домов людей, которые считаются причастными к убийству Сушко. Мирных жителей пытают с надетым на голове мешком.
"В пгт с каждым днем жизнь становится сложнее и хуже. Нет лекарств, медицины, качественных продуктов, газа, связи и интернета. Орков в Михайловке стало больше, они преследуют людей с проукраинской позицией, заселяются в чужие дома", - добавляют местные.
- Напомним, 24 августа появилась информация о том, что во временно оккупированной Михайловке Запорожской области взорвали автомобиль псевдоглавы поселка Ивана Сушко. Гауляйтер погиб .
- Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил ликвидацию коллаборанта Ивана Сушко, который отвечал за проведение псевдореферендума в Михайловском районе.
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