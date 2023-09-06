Гауляйтер Балицкий, сообщив о "тактическом отступлении" рашистов из Работиного, разрушил российскую ИПСО, - Братчук
"Глава" оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий разрушил все мифы о величии армии РФ
Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телеканала "Эспрессо".
"Работино, враг снова сражается, снова "освобождает". Но видим, как пока жив Балицкий, недогубернатор неизвестной "Запорожско-Русской области" снова их подставил. Сказал, что было "тактическое отступление". Это новый формат жеста доброй воли" "Русские стараются, уже неделю проводят такое ИПСО, а Балицкий сделал это одним махом. Сказал, что все, мы уже оттуда ушли, потому что там руины", - рассказал Сергей Братчук.
По его словам, с утверждением о "руинах" действительно можно согласиться.
"Действительно, можно с этим согласиться, потому что россияне оставляют после себя выжженную землю, но в любом случае, мы за нее будем драться и продвигаться дальше", - говорит спикер Украинской добровольческой армии "Юг".
Следует отметить, что уже 6 сентября Вооруженные Силы Украины сообщили о своем успехе к югу от Работиного. По словам спикера Генерального штаба ВСУ, наши военные совершили наступление в направлении Работино — Новопрокоповка. Кроме того, ВСУ продолжают наступление на флангах Бахмута.
Освобождение Работиного
21 августа в Минобороны сообщали, что ВСУ имели успех вблизи Работиного и южнее Малой Токмачки Запорожской области.
Немного погодя в Генштабе ВСУ заявили, что украинские военные имеют успех в направлении Роботиного Запорожской области, там они закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время бойцы русской армии перемещают свои войска и используют резервы.
22 августа украинские защитники в составе 47-й отдельной механизированной бригады вошли в село Роботино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей. Военнослужащий ВСУ Виктор Бурлык сообщал, что украинская армия зашла в Роботино, однако в окрестностях еще находятся российские подразделения.
Днем позже бойцы 47-й ОМБр подняли украинский флаг с подписью Залужного в селе Роботино. Знамя воины установили на разрушенной россиянами школе в День Государственного флага Украины.
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