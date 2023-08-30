РФ обвинила Украину в атаке ракетой по Крыму и дронами – по Брянщине

Атака крылатой ракеты по Крыму

О якобы работе ПВО в Крыму сообщил гауляйтер Крыма Сергей Аксенов.

"В восточной части Крыма сбита крылатая ракета. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - говорится в заявлении террориста.

"Советник главы региона" Олег Крючков сообщил, что от обломков ракеты якобы загорелась трава в поле, на месте работают сотрудники МЧС.

Обстрел Брянской области

Российское террористическое минобороны заявило о работе ПВО около 22:30 по киевскому времени. Якобы уничтожены два украинских беспилотника.