Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией РФ обвинила Украину в атаке ракетой по Крыму и дронами – по Брянщине

РФ обвинила Украину в атаке ракетой по Крыму и дронами – по Брянщине

30 августа, 2023 среда
22:56
Война с Россией

Вечером среды, 30 августа, российское ПВО якобы сбило крылатую ракету над временно оккупированным Крымом

Атака крылатой ракеты по Крыму

О якобы работе ПВО в Крыму сообщил гауляйтер Крыма Сергей Аксенов.

"В восточной части Крыма сбита крылатая ракета. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - говорится в заявлении террориста.

"Советник главы региона" Олег Крючков сообщил, что от обломков ракеты якобы загорелась трава в поле, на месте работают сотрудники МЧС.

Обстрел Брянской области

Российское террористическое минобороны заявило о работе ПВО около 22:30 по киевскому времени. Якобы уничтожены два украинских беспилотника.

  • В ночь с 29 на 30 августа российское ПВО якобы сработало во временно оккупированном Севастополе, Московской, Рязанской, Калужской, Брянской и Орловской областях.
Украина
Россия
Крым
оккупированные территории
окупанти
Военные новости
ракетний удар
Читайте также:
30 августа, 2023 среда
Украинская ПВО уничтожила 28 ракет и 15 беспилотников во время ночной атаки противника
30 августа, 2023 среда
Британская разведка объяснила, почему российские военные отказываются воевать против Украины
Автор
29 августа, 2023 вторник
Потери Украины на войне резко возросли, у Киева проблемы с получением F-16, сложные вызовы ВСУ на южном фронте. Акценты мировых СМИ 29 августа
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.16
  • EUR
    Покупка 40.64
    Продажа 41.73
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
30 августа
23:27
Капитан "Александрии" перешел в "Карпаты" за 585 тыс. евро
23:00
"Попытка избавиться от политических оппонентов": европарламентёр фон Крамон об идее Зеленского приравнять коррупцию к госизмене
22:29
В Дании часть украинских пилотов уже может начинать летную подготовку на F-16, - Залужный
21:50
Правительство Грузии не позволило президентке Зурабишвили посетить Украину и еще ряд стран
21:20
Обновлено
Застреленный полицейским в Днепре водитель-нарушитель был пьян, - СМИ
20:56
"Можем сделать больше": министр обороны Эстонии сказал, где найти боеприпасы для Украины
20:37
Ольга Харлан
Именную куклу Барби фехтовальщицы Ольги Харлан продали на аукционе за $10 400
20:33
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Самая успешная атака дронов по РФ: россияне теряют собственные стратегические объекты. Колонка Сергея Згурца
20:19
Боррель предложил увеличить до 40 тыс. количество украинских военных, которых ЕС тренирует в этом году
20:02
деньги во время войны
Как сохранить деньги во время войны. Советы финансиста
19:33
Сергей Палкин
Гендиректор "Шахтера" заявил о катастрофе в украинском футболе
19:32
Проверка решений о непригодности к военной службе и привлечении гражданских медучреждений: Зеленский провел заседание СНБО по работе ВВК
19:14
ВСУ отразили атаки РФ в районе Старомайорского Донецкой области, - сводка Генштаба
19:00
Истребители МиГ-31: чем угрожает украинцам этот самолет и каковы его характеристики
19:00
Обзор
Победные новости 553-го дня войны: "хлопок" на аэродроме Пскова и горячий привет от СБУ оккупантам на Запорожье
18:37
OPINION
на фото: Алексей Белошицкий
Страна уважения к закону и порядку или страна беспредела
18:34
Россияне установили баржи для защиты Крымского моста: появились спутниковые снимки
18:31
Обновлено
Орбан заявил, что сохранение жизни украинцев важнее независимости страны. В МИД Украины оветили
18:29
Украинские беженцы в Польше могут рассчитывать на новое пособие. Как получить
18:19
Обзор
Во Пскове уничтожены четыре самолета ИЛ-76: Еспресо разобралось, какие российские аэродромы подверглись "хлопку" во время войны
18:16
Украина договорилась с Норвегией о "транспортном безвизе"
18:08
Игорь Клименко
"Серьезный прецедент": глава МВД прокомментировал применение оружия против нарушителя в Днепре
18:08
Россия перебросила в Беларусь не менее 10 ОТРК "Искандер-М", - Гаюн
18:01
Эксклюзив
Николай Маломуж
Генерал Маломуж рассказал, какие перспективы ждут врага на юге
17:55
В Украине будут судить военных РФ, изнасиловавших девушку во время оккупации Харьковщины
17:46
ФСБ
Черногория отказала РФ в экстрадиции бывшего полковника ФСБ
17:29
Папу Римского внесли в базу "Миротворец": ЦПД опроверг новый фейк
17:25
Бельгия временно не будет предоставлять убежище одиноким мужчинам-беженцам
17:21
"Украина прозвучит во всех уголках планеты": на фестивале Burning Man представят уникальную скульптуру
17:11
Британские эксперты: ИИ в чат-ботах может стать орудием киберпреступников
17:09
Член горсовета Баден-Бадена, рисовавший свастику на украинских авто в Германии, подал в отставку
17:04
OPINION
Министр раздора. Нужно ли критиковать Резникова?
17:04
Фьюри унизительно высказался об Усике и Джошуа
16:59
МИД Литвы пригласил на разговор представителя Ватикана из-за заявления Папы Франциска о величии России
16:57
Эксклюзив
Defense Express: Ударом дронами по Пскову было уничтожено годовое производство самолетов Ил-76 для ВС РФ
16:45
Шмыгаль обсудил с главой представительства ЕС запуск программы восстановления Украины и подготовку к зиме
16:44
Эксклюзив
Враг подрывается на своих же "сюрпризах": Гуменюк об оборонных линиях РФ на юге
16:36
Вывозил из Сумщины уникальные комплектующие: Украина национализировала активы подсанкционного российского сенатора госдумы Калашникова
16:27
Жара отступает, а дожди надвигаются: Наталья Диденко рассказала, где в Украине ждать осадков
16:25
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV