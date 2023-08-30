РФ обвинила Украину в атаке ракетой по Крыму и дронами – по Брянщине
Вечером среды, 30 августа, российское ПВО якобы сбило крылатую ракету над временно оккупированным Крымом
Атака крылатой ракеты по Крыму
О якобы работе ПВО в Крыму сообщил гауляйтер Крыма Сергей Аксенов.
"В восточной части Крыма сбита крылатая ракета. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - говорится в заявлении террориста.
"Советник главы региона" Олег Крючков сообщил, что от обломков ракеты якобы загорелась трава в поле, на месте работают сотрудники МЧС.
Обстрел Брянской области
Российское террористическое минобороны заявило о работе ПВО около 22:30 по киевскому времени. Якобы уничтожены два украинских беспилотника.
- В ночь с 29 на 30 августа российское ПВО якобы сработало во временно оккупированном Севастополе, Московской, Рязанской, Калужской, Брянской и Орловской областях.
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