Гаубицы, САУ, бронетранспортеры и MLRS: Италия передала Украине большую партию тяжелого вооружения, - La Repubblica
Италия передала Украине большую партию тяжелого вооружения, в которую вошли десятки БМП, самоходных артиллерийских установок, шесть гаубиц и две системы реактивного залпового огня
Об этом сообщает La Repubblica.
По данным итальянского издания оружие, которое Киеву передало правительство экс-премьера Марио Драги, вошло в пакет помощи ЕС о котором было объявлено 17 октября.
Среди прочего, в него вошли 20-30 самоходных артиллерийских установок M109L, являюихся аналогом американской САУ, которая производилась в конце холодной войны и находится на хранении.
Кроме того, Украина получила десятки БМП М113, шесть гаубиц PzH 2000 и две системы залпового огня MLRS на гусеничном ходу.
Источники издания заметили, что операция по перемещению оружия и боеприпасов была строго засекречена и прошла без эксцессов.
- 28 октября США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $275 млн.
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