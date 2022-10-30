Об этом сообщает La Repubblica.

По данным итальянского издания оружие, которое Киеву передало правительство экс-премьера Марио Драги, вошло в пакет помощи ЕС о котором было объявлено 17 октября.

Среди прочего, в него вошли 20-30 самоходных артиллерийских установок M109L, являюихся аналогом американской САУ, которая производилась в конце холодной войны и находится на хранении.

Кроме того, Украина получила десятки БМП М113, шесть гаубиц PzH 2000 и две системы залпового огня MLRS на гусеничном ходу.

Источники издания заметили, что операция по перемещению оружия и боеприпасов была строго засекречена и прошла без эксцессов.

28 октября США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $275 млн.

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