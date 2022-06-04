Гаубицы М109А3, переданные Норвегией, уничтожают врага на передовой

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Как отмечают мои артиллеристы, ключевое отличие этих пушек от советских образцов - то, что они сделаны для людей. Несмотря на то, что эти самоходные гаубицы были изготовлены еще в 1960-70-х годах, у них уже вместо рычагов - руль, вместо механической - коробка автомат. На зимнее время, когда возможно обледенение корпуса, разработчики слегка прорезинили его, чтобы экипаж не скользил", - написал Залужный.

По словам главнокомандующего ВСУ, дальность стрельбы составляет до 22 км. В будущем можно использовать активно-реактивные снаряды, увеличивающие расстояние.

"Что касается технических характеристик, то гаубицы М109А3 имеют больший, по сравнению с советскими аналогами, калибр и более мощный боеприпас. Дальность стрельбы составляет до 22 км. Но в дальнейшем мы можем использовать активно-реактивные снаряды, которые увеличивают это расстояние. Опытные артиллеристы также отмечают удобство зарядов, которые герметичны и абсолютно идентичны, что влияет на точность разлета при выстрелах", - сказал Залужный.

По его словам, украинские защитники "с легкостью" за одну неделю овладели М109А3.

"Очень благодарен Норвежскому Народу за действенную помощь! Рассчитываю на дальнейшую поддержку стран-партнеров в средствах огневого поражения противника, чье преимущество в артиллерии и реактивных системах залпового огня является главной причиной наших потерь. Без немедленного снабжения дальнобойной артиллерии и РСЗО нам все сложнее сдерживать агрессора", - добавил главнокомандующий ВСУ.

30 марта президент Украины Владимир Зеленский в обращении к парламенту Норвегии заявил, что Украине нужно противокорабельное оружие и противовоздушные системы, средства поражения бронетехники и артиллерийские системы для отражения российской агрессии.

26 апреля Норвегия выделила около $45 млн на закупку оружия для Украины.

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