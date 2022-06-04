Гаубицы М109А3, переданные Норвегией, уничтожают врага на передовой
Украинская армия использует гаубицы М109А3 от Норвегии на передовой. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сказал, что военные овладели техникой за одну неделю
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"Как отмечают мои артиллеристы, ключевое отличие этих пушек от советских образцов - то, что они сделаны для людей. Несмотря на то, что эти самоходные гаубицы были изготовлены еще в 1960-70-х годах, у них уже вместо рычагов - руль, вместо механической - коробка автомат. На зимнее время, когда возможно обледенение корпуса, разработчики слегка прорезинили его, чтобы экипаж не скользил", - написал Залужный.
По словам главнокомандующего ВСУ, дальность стрельбы составляет до 22 км. В будущем можно использовать активно-реактивные снаряды, увеличивающие расстояние.
"Что касается технических характеристик, то гаубицы М109А3 имеют больший, по сравнению с советскими аналогами, калибр и более мощный боеприпас. Дальность стрельбы составляет до 22 км. Но в дальнейшем мы можем использовать активно-реактивные снаряды, которые увеличивают это расстояние. Опытные артиллеристы также отмечают удобство зарядов, которые герметичны и абсолютно идентичны, что влияет на точность разлета при выстрелах", - сказал Залужный.
По его словам, украинские защитники "с легкостью" за одну неделю овладели М109А3.
"Очень благодарен Норвежскому Народу за действенную помощь! Рассчитываю на дальнейшую поддержку стран-партнеров в средствах огневого поражения противника, чье преимущество в артиллерии и реактивных системах залпового огня является главной причиной наших потерь. Без немедленного снабжения дальнобойной артиллерии и РСЗО нам все сложнее сдерживать агрессора", - добавил главнокомандующий ВСУ.
- 30 марта президент Украины Владимир Зеленский в обращении к парламенту Норвегии заявил, что Украине нужно противокорабельное оружие и противовоздушные системы, средства поражения бронетехники и артиллерийские системы для отражения российской агрессии.
- 26 апреля Норвегия выделила около $45 млн на закупку оружия для Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.11
Покупка 34.11Продажа 35.39
-
EUR
Покупка 36.02Продажа 37.76
- Актуальное
- Важное