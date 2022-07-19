Гаубицы Caesar уже на подходе к Украине, — МИД Франции

Об этом сообщает Le Point.

По словам главы внешнеполитического ведомства Франции Катрин Колонна, шесть дополнительных "Цезарей" скоро будут в Украине, но точную дату не обнародуют.

"На национальном уровне Франция играет свою роль, даже если мы уделяем меньше внимания тому, что делаем, чем другие. Мы решили не сообщать обо всем нашем военном вкладе и оставить эту информацию для наших партнеров", - сказала Колонна.

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22 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал как можно скорее передать Украине самоходные гаубицы Caesar.

30 мая министр иностранных дел Франции Катрин Колонна пообещала, что Франция передаст Украине новую партию самоходных гаубиц Caesar.

25 мая Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный опубликовал фото самоходных артиллерийских установок Caesar, которые уже используются на передовой.

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