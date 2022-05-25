Гаубицы Caesar уже на передовой, - Залужный
Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный опубликовал фото самоходных артиллерийских установок Caesar, которые уже используются на передовой
Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Главнокомандующего.
Валерий Залужный поблагодарил партнеров за оказанную помощь. "Она служит приближению нашей Победы", - написал он, добавив, что "наши артиллеристы быстро овладели новыми САУ, фактически через 2-3 часа".
Главком ВСУ также изложил основные тактико-технические характеристики нового вооружения.
Caesar – это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она дает возможность поражать противника на расстоянии 20 км и больше линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага.
Эти САУ на колесном шасси, что делает их мобильными и маневренными. Установка оснащена автоматизированной системой самопривязки и самонаведения на цель. Имеет достаточно высокую скорострельность - 5 выстрелов в минуту и высокую кучность стрельбы. Может использоваться несколько типов боеприпасов калибра 155 мм, применяемых в странах НАТО.
Caesar обеспечивает живучесть экипажа и комфортные условия работы. Дает возможность действовать по принципу: огонь – маневр – огонь", – рассказал Валерий Залужный.
- 22 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал как можно скорее передать Украине самоходные гаубицы Caesar.
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