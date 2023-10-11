ГАСУ заявила, что не требует вернуть прибыль на оборонных закупках и действует исключительно в рамках закона

Об этом пишет пресс-служба .

"Госудитслужба не может требовать возврата средств от кого-либо, поскольку это не является ее функцией. По закону мы можем лишь фиксировать возможные нарушения и предоставлять рекомендации как можно скорее устранить выявленные недостатки. Служба действует по закону и с требованием вернуть средства ни к одному предприятию не обращалась", - отметила глава ГАСУ.

Басалаева подчеркнула, что производители вооружения пытаются обвинить государственных аудиторов в своих промахах, но это только манипуляции. Она привела пример с Государственным Киевским конструкторским бюро "Луч", которое проверяет ГАСУ по просьбе правоохранителей.

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Сообщается, что аудиторы не влияют на прекращение производства важных видов вооружения, а только делают выводы о нарушении.

В общей сложности Государственная аудиторская служба Украины нашла злоупотребление на 6 млрд гривен, которые хотели украсть из государственного бюджета недобросовестные исполнители контрактов в сфере обороны после начала полной агрессии РФ.

Что предшествовало

10 августа стало известно, что Министерство обороны Украины осенью 2022 якобы заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных. На самом деле в Украину направились "камуфляжные куртки", которые по дороге переоформили как "зимние воздухозащитные" – почти втрое дороже.

Уже 25 августа сообщалось , что одним из владельцев турецкой фирмы, получившей $30 млн за скандальную закупку для украинских военных легких курток под видом зимних, оказался племянник народного депутата фракции "Слуга Народа".

Позже министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что МО закупило 180 тыс. зимних курток, переданных ВСУ еще в прошлом году. По его словам, жалоб на зимнюю форму от военных не поступало, а цена поставки абсолютно адекватна рынку и тогдашней ситуации. Он также сказал, что неправильная цена в турецких документах может быть уклонением от уплаты налогов в Турции, и что это Украины не касается.

Министр обороны Алексей Резников на фоне обвинений в закупке и поставке летних курток вместо зимних предложил паре депутату и журналисту. Они отреагировали.

Позже глава антикоррупционного совета при Минобороны обнародовал подробности предварительной проверки.

Бывшим и. директора департамента госзакупок и заместителю министра обороны, якобы организовавших закупку из-за границы некачественных бронежилетов более чем на 250 млн грн, сообщено о подозрении.