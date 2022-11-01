Гастролировавшая в России изменница MARUV впервые за 8 месяцев войны обратилась к фанатам
Певица из Украины MARUV, которая до 24 февраля постоянно выступала в России, а затем исчезла из медиапространства, сообщила, что находится "в безопасном месте"
Об этом артистка Анна Корсун, известная как MARUV, сообщила в старости в Instagram.
В течение 8 месяцев певица ни словом не обмолвилась о войне и не осудила агрессию России. Теперь она вышла на связь с поклонниками, чтобы их успокоить.
"Привет всем. С MARUV все хорошо. Сейчас она в безопасном месте со своей семьей и ребенком. Благодарю всех, кто волновался за нее", – появилось послание в сторону.
Обращение было написано на английском языке.
С начала полномасштабной войны MARUV не появлялась в сети. Последнее ее сообщение было обнародовано 26 февраля, в котором она не осудила Россию. 15 февраля она объявила свою беременность.
В марте в России вышел эксклюзивный выпуск журнала HELLO, в котором опубликовали интервью с предательницей. MARUV ни словом не затронула тему развязанной Россией войны в Украине.
Пока нет подтвержденной информации, где именно находится певица.
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