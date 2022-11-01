Об этом артистка Анна Корсун, известная как MARUV, сообщила в старости в Instagram.

В течение 8 месяцев певица ни словом не обмолвилась о войне и не осудила агрессию России. Теперь она вышла на связь с поклонниками, чтобы их успокоить.

"Привет всем. С MARUV все хорошо. Сейчас она в безопасном месте со своей семьей и ребенком. Благодарю всех, кто волновался за нее", – появилось послание в сторону.

Обращение было написано на английском языке.

С начала полномасштабной войны MARUV не появлялась в сети. Последнее ее сообщение было обнародовано 26 февраля, в котором она не осудила Россию. 15 февраля она объявила свою беременность.

В марте в России вышел эксклюзивный выпуск журнала HELLO, в котором опубликовали интервью с предательницей. MARUV ни словом не затронула тему развязанной Россией войны в Украине.

Пока нет подтвержденной информации, где именно находится певица.

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