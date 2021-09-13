Гастроли Моргенштерна в Украине запрещены, - СБУ

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Интерфакс-Украина.



Отмечается, что российский певец Алишер Валеев (Моргенштерн) входит в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, его творчество пропагандирует культ насилия и создает предпосылки конфликтных ситуаций на концертах.

"В апреле этого года по представлению СБУ российский певец Алишер Валеев (Моргенштерн) включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В рекомендациях СБУ фигурируют обе фамилии репера: и Валеев, и Моргенштерн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что позиция СБУ основывается на выводах лингвистической экспертизы, которые подтвердили, что "в творчестве Моргенштерна" пропагандируется "культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ".

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