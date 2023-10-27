Гармония цветов и трендовые оттенки в интерьере 2023 года

Выбранные цвета могут повлиять на атмосферу помещения, настроение и даже визуальное восприятие его размеров. Следовательно, способность правильно сочетать цвета в интерьере является важной компетенцией для архитекторов, дизайнеров и любого человека, стремящегося сделать свое жилье или офис более уютным и привлекательным.

В этой статье мы изучим принципы правильного сочетания цветов в дизайне интерьера. Вы узнаете, как цвета взаимодействуют между собой и как можно создать баланс и гармонию в помещении с помощью правильно подобранного оттенка.

Как правильно сочетать цвета в интерьере?

Одним из секретов, делающих интерьер стильным и интересным, является правильное сочетание цветов в нем. Ведь даже если ваша комната будет обставлена ​​дорогой мебелью, а стены и пол будут выполнены из современных и интересных материалов, но все эти элементы не будут сочетаться в цветовой гамме, тогда это будут зря потрачены деньги. Любые интерьерные решения, касающиеся выбора цветов, подчиняются определенным правилам:

Дизайнеры, в первую очередь, используют цветовой круг для выбора основных оттенков в интерьере. Обычно они определяют 1-2 доминантных цвета, которые станут основой для дизайна помещения и создадут атмосферу в комнате.

В дополнение к доминантным дизайнеры также учитывают акцентные цвета для создания контраста и изюминки интерьера. Эти оттенки могут использоваться для усиления значения некоторых элементов декора или просто установлены в качестве отдельных акцентов. К примеру, темные акценты на общем светлом фоне стены или наоборот.

Не стоит забывать, что наш мозг воспринимает и реагирует на цвета по-разному. Например, синий дает ощущение покоя и помогает расслабиться, тогда как красный – наполняет энергией, его не советуют использовать в детской или комнате для отдыха. Учитывайте это при выборе цвета для конкретных помещений.

Обратите внимание на "температуру" оттенков, которые можно разделить на две большие группы: теплые и холодные. Так, первая категория цветов, например желтый или бежевый, делают помещение визуально меньшим, но создают чувство уюта и комфорта. В то время как холодные оттенки, визуально увеличивают размер комнаты, поэтому прекрасно подходят для небольших помещений. Опытные дизайнеры умеют смягчать основной холодный тон теплыми оттенками, или наоборот, вводить холодные акценты в более теплый интерьер. Однако это достаточно сложный процесс.

Еще одним подходом можно считать использование аналогичных оттенков. То есть находящихся рядом друг с другом на цветовом колесе. Они гармонично смешиваются и помогают усстановить внутреннее равновесие.

Не стоит забывать о естественном освещении. Учтите, что цвета могут выглядеть по-разному в зависимости от времени суток и при различных условиях освещения. Рассмотрите, как естественный и искусственный свет влияют на ваш выбор цвета.

Важно понимать, что выбор цвета в интерьере – это творческий процесс, поэтому дизайнеры часто экспериментируют, чтобы найти лучшие сочетания для конкретного пространства. Поскольку в этом деле нет четких ограничений, рекомендуем вам прислушаться к собственным предпочтениям.

Фото: Freepik

Модные цвета интерьера 2023

Трендовые цвета для интерьера могут меняться из года в год, но есть некоторые постоянные направления и популярные выборы, которые следует рассмотреть при оформлении вашего жилья. Выбирая трендовые оттенки своей квартиры или дома, учитывайте личный вкус и стиль жилья, чтобы создать желаемый эффект и настроение в помещении.

Природные мотивы и цвета

В интерьерном дизайне натуральные оттенки используются для создания природной и гармоничной среды. Это цветовые решения, напоминающие о природных материалах, оттенках и тонах, которые мы воспринимаем в природе. Они могут включать в себя следующие:

Бежевый: натуральный оттенок песка или каменных формаций.

Серый: натуральный цвет скал или бетона.

Голубой: оттенок неба или воды.

Свето-терракотовый: напоминает о цвете глины или кирпича.

Натуральные оттенки могут придавать помещению покой и теплоту. Они отлично сочетаются с природными материалами, такими как дерево, камень, бамбук, и могут быть использованы для создания экологичного интерьера. Эти оттенки популярны для спален, гостиных и кухонь, где важно создать атмосферу уюта и гармонии.

Фото: Freepik

Оттенки зеленого

На неделе дизайна Supersalone в Милане именно травянистый зеленый (более приглушенный) был очень популярен. Зеленый цвет в интерьере является одним из лидеров, ведь он очень вариативный и в зависимости от выбора оттенка и способа использования, создает разную атмосферу – от ощущения свежести и природной гармонии до стильной и холодной сдержанности.

Пастельные и светлые оттенки зеленого могут оказывать успокаивающий эффект на психику, поэтому их часто используют в спальне или детской комнатах. Зеленый тон можно использовать в интерьере как основной цветовой упор или как деталь. Важно учитывать особенности помещения, его предназначение и личные предпочтения.

Фото: Pinterest

Оттенки коричневого

Особой популярностью пользуется оттенок – пряный мед, в зависимости от определенных факторов приобретающий карамельные, песчаные, янтарные тона. Дизайнеры его очень часто сочетают с белым основным цветом, что придает интерьеру естественность и гармонию.

Карамельный и коричневый деревянный создает атмосферу комфорта и тепла. Он часто используется для обивки мягкой мебели, полов или вкрапления небольших деталей декора.

Более темные оттенки, придают интерьеру помещение роскоши и элегантности. В то время как цвета натуральных специй (кари, кориандр, корица и т.п.) придают эмоциональность и энергичность, поэтому часто используются для деталей и акцентов.

Фото: Pinterest

Частые ошибки при сочетании цветов в интерьере помещения

Использование различных цветов может сделать интерьер перегруженным и беспорядочным. Рекомендуется выбирать несколько основных тонов и добавлять акценты.

Отсутствие концепции. Прежде чем все перестраивать, важно иметь определенную концепцию или стиль для интерьера. Если вы не хотите обращаться к услугам дизайнера, начните с просмотра готовых интерьеров в социальных сетях, видео или обзорах популярных архитектурных студий.

Несбалансированное цветораспределение. К примеру, большое количество яркого цвета на одной стене и минимальное количество на других может создать дисбаланс.

Цвета могут смотреться по-разному в зависимости от освещения. Важно учитывать, как свет влияет на оттенки цвета и выбирать цвета с этим учетом. К тому же желательно создать условия, чтобы в помещение попадало как можно больше натурального дневного света.

Учитывая эти советы, вы сможете избежать банальных ошибок, создать гармоничный и уютный интерьер с правильными цветовыми сочетаниями.