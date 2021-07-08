Гармаш заявил, что модератор ОБСЕ в политической подгруппе ТКГ призвала исключить украинских представителей ОРДЛО

Об этом он заявил в эфире Радио Донбасс.Реалии .

"Назвала участников от ОРДЛО делегацией уже в первый день, хотя они таковыми не являются. Призывала для разблокирования работы политической подгруппы удалить нас - переселенцев оттуда. При этом не призвала удалить судимую за терроризм Майю Пирогову", - рассказал Гармаш.

По его словам, представители ОРДЛО от Украины включены в переговоры нотами МИДа.



Берман в должности модератора политической подгруппы ТКГ от ОБСЕ заменила Пьера Мореля.