Гармаш: Россия сорвала обсуждение "формулы Штайнмайера" и настаивает на плане действий оккупантов

Об этом сообщил в Facebook представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

"Основные усилия Москвы и ее марионеток из Донецка и Луганска сегодня были направлены на то, чтобы сорвать обсуждение и, соответственно, дальнейшую имплементацию пресловутой "формулы Штайнмайера", - подчеркнул он.

Гармаш отметил, что при обсуждении реализации "формулы Штайнмайера" настаивала украинская делегация и представитель ОБСЕ. Однако россияне назвали этот вопрос "второстепенным" и заявили, что хотят обсуждать план действий от ОРДЛО.

"Последнее понятно - обсуждение Киевом плана действий ОРДЛО будет означать признание их субъектности на переговорах", - добавил Гармаш.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb