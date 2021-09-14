Гармаш: Россия сорвала обсуждение "формулы Штайнмайера" и настаивает на плане действий оккупантов
Российская делегация ТКГ предложила рассмотреть план действий оккупантов и сорвала обсуждение имплементации "формулы Штайнмайера"
Об этом сообщил в Facebook представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.
"Основные усилия Москвы и ее марионеток из Донецка и Луганска сегодня были направлены на то, чтобы сорвать обсуждение и, соответственно, дальнейшую имплементацию пресловутой "формулы Штайнмайера", - подчеркнул он.
Гармаш отметил, что при обсуждении реализации "формулы Штайнмайера" настаивала украинская делегация и представитель ОБСЕ. Однако россияне назвали этот вопрос "второстепенным" и заявили, что хотят обсуждать план действий от ОРДЛО.
"Последнее понятно - обсуждение Киевом плана действий ОРДЛО будет означать признание их субъектности на переговорах", - добавил Гармаш.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.59
Покупка 26.59Продажа 26.81
-
EUR
Покупка 31.29Продажа 31.68
- Актуальное
- Важное