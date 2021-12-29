Гармаш: Россия назвала "нецелесообразным" проводить заседание ТКГ, которое Украина предложила созвать вне очереди

Об этом он написал в Facebook.



"Сразу очевидно, кому что нужно. Мы пригласили внеочередное заседание ТКГ в связи с нарушениями режима прекращения огня. Пришел ответ российской стороны: "нецелесообразно", - написал Гармаш.





Как сообщает



Исполняющий обязанности первого заместителя главы украинской делегации Андрей Костин сказал, что "направил письмо в адрес представителя ОБСЕ в ТКГ с предложением созвать 29 декабря внеочередное заседание ТКГ в связи с нарушением режима прекращения огня". Как сообщает издание "Новости Донбасса", 28 декабря украинская делегация TKG инициировала внеочередной митинг в связи с нарушением режима прекращения огня. Делегация предложила провести заседание в среду, 29 декабря.Исполняющий обязанности первого заместителя главы украинской делегации Андрей Костин сказал, что "направил письмо в адрес представителя ОБСЕ в ТКГ с предложением созвать 29 декабря внеочередное заседание ТКГ в связи с нарушением режима прекращения огня".

Напомним, Сергей Гармаш сообщил , что на заседании ТКГ 22 декабря российская сторона предложила открыть все пункты пропуска на линии разграничения.

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