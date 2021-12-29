Гармаш: Россия назвала "нецелесообразным" проводить заседание ТКГ, которое Украина предложила созвать вне очереди
Представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что Российская сторона назвала "нецелесообразным" проведение внеочередного заседания трехсторонней контактной группы, которое предложила Украина
Об этом он написал в Facebook.
"Сразу очевидно, кому что нужно. Мы пригласили внеочередное заседание ТКГ в связи с нарушениями режима прекращения огня. Пришел ответ российской стороны: "нецелесообразно", - написал Гармаш.
- Напомним, Сергей Гармаш сообщил , что на заседании ТКГ 22 декабря российская сторона предложила открыть все пункты пропуска на линии разграничения.
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