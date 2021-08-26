Гармаш: РФ самоустранилась от переговорного процесса в ТКГ как сторона конфликта
Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш сообщил, что Российская Федерация отказывается признавать себя стороной конфликта на Донбассе, так как самоустранилась от переговорного процесса
Об этом об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина .
"Россия самоустранилась от переговорного процесса как сторона конфликта. Переговорный процесс из-за этого стопорится. И мы вынуждены на это реагировать", - подчеркнул Гармаш.
Он отметил, что когда РФ признает себя стороной конфликта на Донбассе, тогда можно будет говорить о компромиссах.
"Если Россия захочет решить конфликт, завершить конфликт, признает себя стороной конфликта и начнется диалог, тогда будет возможно обсуждение с Россией компромиссных вариантов. Но сегодня, пока Россия не признает себя стороной конфликта, Украина реализует свою политику", - заявил Гармаш.
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