Гармаш: Пока вопрос замены Кравчука в ТКГ не нарушается

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш.

"Пока этот вопрос (замены Леонида Кравчука, - ред.) не нарушается. Мы надеемся, что Леонид Макарович все-таки восстановится и вернется к работе. В настоящее время его заменяет Алексей Резников (вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - ред.). Если не может Резников - у нас есть еще один заместитель главы делегации Александр Мережко (нардеп, вице-президент ПАСЕ - ред.). Они все достаточно эффективны, поэтому на сегодня вопрос кадров не стоит", - отметил он.

Гармаш также прокомментировал слухи о том, что делегацию может возглавить Сергей Левочкин.

"Я такого не слышал и, честно говоря, не могу даже предположить, что такой вариант может быть реализован. Назначает (главу делегации, - ред.) Офис президента, то есть фактически президент. Я думаю, если бы реально были такие разговоры и варианты, я слышал бы об этом", - добавил он.

Напомним, ранее спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что глава украинской делегации Леонид Кравчук не будет участвовать в работе ТКГ до ноября-декабря.

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