Гармаш: Пока вопрос замены Кравчука в ТКГ не нарушается
Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш рассказал, что планируют искать замену в украинской делегации ТКГ Леониду Кравчуку, который проходит реабилитацию после операции
Об этом в эфире "Украина 24" рассказал член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш.
"Пока этот вопрос (замены Леонида Кравчука, - ред.) не нарушается. Мы надеемся, что Леонид Макарович все-таки восстановится и вернется к работе. В настоящее время его заменяет Алексей Резников (вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - ред.). Если не может Резников - у нас есть еще один заместитель главы делегации Александр Мережко (нардеп, вице-президент ПАСЕ - ред.). Они все достаточно эффективны, поэтому на сегодня вопрос кадров не стоит", - отметил он.
Гармаш также прокомментировал слухи о том, что делегацию может возглавить Сергей Левочкин.
"Я такого не слышал и, честно говоря, не могу даже предположить, что такой вариант может быть реализован. Назначает (главу делегации, - ред.) Офис президента, то есть фактически президент. Я думаю, если бы реально были такие разговоры и варианты, я слышал бы об этом", - добавил он.
- Напомним, ранее спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что глава украинской делегации Леонид Кравчук не будет участвовать в работе ТКГ до ноября-декабря.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.27
Покупка 26.27Продажа 26.52
-
EUR
Покупка 30.43Продажа 30.8
- Актуальное
- Важное