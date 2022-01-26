Гармаш по предложению Турции переместить встречи ТКГ в Стамбул: РФ не хочет "переезда", предлагает Москву, Донецк или Луганск

Об этом сообщил представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в составе украинской делегации в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в facebook.

"Сегодняшнее заседание ТКГ было одним из самых спокойных на моей памяти. И, наверное, самым коротким – всего три часа... ни о чем серьезном не договорились. Не видно, чтобы переговорная стратегия РФ или Украины менялась под влиянием внешних факторов", - отметил он.

По его словам, вопросы пленных, открытие КПВВ и соблюдение режима тишины остаются подвешенными Москвой в неопределенности.

"РФ по-прежнему - "посредник", а представители России по ОРДЛО корчат из себя "делегации". Украина по-прежнему не признает ОРДЛО стороной конфликта и субъектом переговоров", - подчеркнул Гармаш.

Он отметил, что обсуждая Стамбул как возможную локацию для встреч в оффлайне, "министр" "ЛНР" Дейнего потребовал от Турецкой Республики "официальных документов с гарантиями безопасности" и, по сути, признания Турцией паспортов "ДНР"-"ЛНР", поскольку не все участники их "делегаций" имеют украинские или даже русские паспорта.

"В свою очередь, представитель России, не дожидаясь турецких гарантий, заявил, что россиянам "Стамбул логистически не удобен...", им "предпочтительнее Минск", или даже "города РФ или Украины, например, Москва, Донецк или Луганск", – заметил Гармаш.

Он добавил, что вопрос с локацией, как и с самой возможностью встреч ТКГ офлайн, остается открытым.



В среду, 26 января, в ответ на запрос главы ОБСЕ Турция предложила проводить заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Стамбуле.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb