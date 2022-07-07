Гарантия помощи Запада – это наши реформы, - нардеп Княжицкий
Николай Княжицкий, народный депутат Украины, уверен, что если мы назначим избранного руководителя антикоррупционной прокуратуры, прозрачного руководителя НАБУ, будет верховенство права и продолжится судебная реформа, если вернется в эфир телеканал "Еспресо", то с поддержкой Запада проблем не будет
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Мне кажется, показательным был форум в Лугано, на который поехала огромная украинская делегация из правящей партии, и они говорили в основном о деньгах. Безусловно, деньги Украине нужны и хорошо, что они это делают. Но наши западные партнеры говорили о реформах и конференция была о реформах, что сначала нужно проводить реформирование, а потом тем институциям, к которым у Запада будет доверие, будут давать деньги", - заметил народный депутат.
Николай Княжицкий подчеркнул, что в Лугано было многое сказано о децентрализации, хотя известно, что мэра города Чернигов, который является одним из лидеров городов, пострадавших от российской агрессии, Владислава Атрошенко вообще не выпустили за границу на форум в Лугано, что является полным абсурдом. В то время как мэры городов, не подвергшихся таким разрушениям, туда поехали.
"Они думали, что деньги там будут делить, а там делили ценности, которые мы можем разделить с ЕС. Если это произойдет, то и поддержка будет очень серьезная. Очевидно, Запад не будет давать деньги просто так, а только тем, кому доверяют. Главная гарантия – это наши реформы.Если мы назначим избранного руководителя антикоррупционной прокуратуры, прозрачного руководителя НАБУ, будет верховенство права и будет продолжаться судебная реформа, если вернется в эфир телеканал "Еспресо", то с поддержкой Запада проблем не будет. Но если этого всего не будет происходить, то нам придется переживать непростые времена", - отметил нардеп.
Княжицкий добавил, что должны быть независимые структуры, которые будут контролировать, чтобы в стране не было коррупции.
"Так как коррупция расцветала на "Большом строительстве", мы все прекрасно помним. Сейчас все говорят, что не время вспоминать. Но беда в том, что прикрываясь войной, они пытаются делать то же самое, и в этом двойной предел цинизма". Поэтому все должны измениться - и власть, и оппозиция, и общество, чтобы совсем иначе подходить к той помощи, которую нам оказывает Запад", - отметил народный депутат.
Николай Княжицкий подытожил, что состав украинской делегации в Лугано подтверждает надежду властей, что все будет по старинке и что будет сидеть какой-то заместитель главы Офиса президента и дерибанить средства на очередном большом восстановлении, но так уж не будет, они этого не понимают. Нам придется пройти через непростые истории, чтобы такое понимание к власти пришло, и должно завершиться серьезным политическим консенсусом.
- 4 июля президент Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что на конференции в Лугано будут разработаны принципы, которые станут фундаментом для дальнейшего восстановления Украины.
- 5 июля на заседании Европарламента состоялось рассмотрение макрофинансовой помощи Украине
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