Гарантий безопасности России никто давать не будет, – дипломат Хара

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".



"Слова Медведева о гарантиях безопасности для России следует трактовать совсем по-другому. Они считают, что НАТО должно убраться из Центральной и Восточной Европы. Это именно та часть, которая наиболее уязвима к российской агрессии. То есть, фактически Москва хочет оставить эти страны беззащитными. Далее США должны убраться с европейского континента. Безусловно, они не хотели бы видеть на территории Европы американские войска и ядерное оружие. Эти требования никто не будет выполнять. И никто гарантий безопасности для России не будет давать", - пояснил Хара.



Дипломат убежден, что Россия встала на путь самоуничтожения.



"Какие могут быть гарантии безопасности для России, когда она сама нарушает принцип нерушимости границ?! По моему мнению, Россия сама шагнула к самоуничтожению, а Вооруженные силы Украины и украинцы только ускоряют этот процесс", - добавил он.



27 августа заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что условиями прекращения войны являются отказ Украины от вступления в НАТО и соглашение о гарантиях безопасности для России.