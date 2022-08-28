Гарантий безопасности России никто давать не будет, – дипломат Хара
Эксперт по внешней политике и политике безопасности Центра оборонных стратегий Александр Хара убежден, что Запад не будет выполнять требования России по гарантиям безопасности
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Слова Медведева о гарантиях безопасности для России следует трактовать совсем по-другому. Они считают, что НАТО должно убраться из Центральной и Восточной Европы. Это именно та часть, которая наиболее уязвима к российской агрессии. То есть, фактически Москва хочет оставить эти страны беззащитными. Далее США должны убраться с европейского континента. Безусловно, они не хотели бы видеть на территории Европы американские войска и ядерное оружие. Эти требования никто не будет выполнять. И никто гарантий безопасности для России не будет давать", - пояснил Хара.
Дипломат убежден, что Россия встала на путь самоуничтожения.
"Какие могут быть гарантии безопасности для России, когда она сама нарушает принцип нерушимости границ?! По моему мнению, Россия сама шагнула к самоуничтожению, а Вооруженные силы Украины и украинцы только ускоряют этот процесс", - добавил он.
- 27 августа заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что условиями прекращения войны являются отказ Украины от вступления в НАТО и соглашение о гарантиях безопасности для России.
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