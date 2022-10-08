Гарантируем сохранение жизни: Зеленский обратился к россиянам, которые хотят сдаться в плен

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"В Крыму было облачно. Хотя и тоже тепло. Но какими бы ни были тучи, украинцы знают, что делать. И знают, что наше будущее – солнечное. Это будущее без оккупантов. На всей нашей территории, в том числе и в Крыму. Если оккупанты сбегут, пока имеют такую возможность, это будет лучший вариант для них. Если их заставляют оставаться – любой оккупант может найти способ сдаться в украинский плен", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, всем российским оккупантам, которые сдадутся в плен – сохранят жизнь.

"Мы гарантируем всем российским военным, которые добровольно сложат оружие и сдадутся в плен, сохранение их жизни. Украина всегда придерживается всех международных норм, всех конвенций. Любых других вариантов, чтобы оккупанты могли на них надеяться, мы им не оставим. И я снова и снова хочу поблагодарить всех наших граждан, кто воюет и работает ради мира для Украины, ради освобождения всей нашей земли", - подчеркнул президент Украины.

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