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Война с Россией: хроника
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Эксклюзив

Гарантировать Украине безопасность могут только ВСУ, – вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей

14 мартa, 2022 понедельник
10:21
война с Россией

Валерий Пекарь убежден, что у субъектов международной политики нет постоянных союзников, а только интересы

"Поэтому нам необходимо усиливать ВСУ, экономику для поддержки Вооруженных сил и дипломатическую работу с Западом на всех уровнях", – сказал он в эфире Espreso.TV.

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Пекарь подчеркнул: "То, что сегодня гарантировано, то есть Будапештский меморандум, не стоящий бумаги на котором написан, завтра может быть сломан. Сегодня международная система безопасности сломалась. Ни ООН, ни различные межгосударственные договоры не действуют. Поэтому никто не гарантирует Украине безопасность, кроме Украины. Мы живем на границе с варварами, так что нам необходимо так или иначе иметь мощные Вооруженные силы, а для этого нам необходима мощная экономика".

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Также он добавил, что в настоящее время НАТО и другие союзники оказывают беспрецедентные объемы международной помощи, как финансовой, так и в плане оружия. Хотя им и необходимо продолжительное время для реакции на все события: "Это для нас прошло как год с февраля, для Запада время так быстро не проходит, их не обстреливают и не подступают с разных сторон".

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