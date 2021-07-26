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Гарантированная сумма банковских вкладов в этом году может вырасти до 400 тыс. грн, - Фонд гарантирования

26 июля, 2021 понедельник
13:33
Экономика ФГВФО

Гарантированная сумма банковских вкладов в этом году может вырасти до 400 тыс. грн, если законопроект будет принят во втором чтении

Об этом председатель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины (ФГВФЛ) Светлана Рекрут сообщила в интервью Укринформу.

Отвечая на вопрос о сроках принятия во втором чтении законопроекта №5542-1, который предлагает увеличение суммы гарантирования вкладов по депозитам, Рекрут сообщила, что его могут принять этой осенью.

"Первое чтение мы успешно прошли. Если все идет по плану, то в сентябре-октябре ожидаем, что депутаты окончательно поддержат законопроект. И 2021-й мы закончим с новой суммой обеспечения и с новым капиталом Фонда", - сказала она.

Так, она напомнила, что законопроект предусматривает повышение суммы гарантирования вкладов до 400 тыс. грн.

"Если сравнивать с другими странами, то по суммам гарантирования вкладов мы " уверенно " отстаем среди постсоветских стран. Конечно, и предложенная сумма еще далека от аналогичного европейского показателя в 100 тыс. евро. Но мы настойчиво к этому идем", - отметила Рекрут .

Она добавила, что принятие законовпроекта в первом чтении является большой победой не только для ФГВФЛ, но и в целом для финансовой системы Украины.

Рекрут также отметила, что кроме увеличения суммы гарантирования вкладов, документ предусматривает реструктуризацию долгов Фонда гарантирования на сумму более 80 млрд грн. Кроме того, он предусматривает присоединение государственного Ощадбанка к ФГВФЛ, однако, чтобы это решение не создавало дополнительную нагрузку на бюджет, вхождение госбанка в систему гарантирования вкладов будет происходить на льготных условиях.

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