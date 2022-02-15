"Гарантировали безопасность для всех перевозчиков": в Украине заявили об отсутствии оснований для ограничения полетов над материковой Украиной
Руководитель государственного предприятия "Украэрорух" Андрей Ярмак прокомментировал безопасность авиационных перевозок над Украиной
Об этом он сказал в эфире "Радио Свобода".
По его словам, Украина озвучила оговорку только относительно движения в Симферопольском районе воздушной информации, то есть над оккупированным Крымом. Это сделали в связи с военными учениями, которые на полуострове проводят российские власти.
"Они (Россия – ред.) на прошлой неделе опубликовали свой нелегитимный NOTAM, и мы по собственным процедурам сделали перепубликацию как Украина, поскольку мы отвечаем за обслуживание воздушного движения в этой зоне. Тем самым ввели ограничения на определенную часть воздушного пространства для авиаперевозчиков над открытыми водами Черного моря и гарантировали безопасность полетов для всех перевозчиков, а авиакомпании могут планировать немного другие маршруты для полетов как по Украине, так и между Европой и Азией", – сказал Ярмак.
Он уточнил, что процедура действий в случае учений российских властей в Крыму действует с 2015 года, а ограничивать полеты в зоне военных тренировок – стандартная практика. Ограничения по Симферопольскому району полетной информации, введенные Украиной, действуют с 14 по 19 февраля.
Кроме того, ограничений по пользованию украинским воздушным пространством Украины нет, аэропорты работают в штатном режиме.
"Обстоятельства на сегодняшний день не говорят о том, что нужно вводить те или иные ограничения на использование воздушного пространства, поэтому все авиакомпании беспрепятственно могут его использовать и совершать полеты", – заявил глава предприятия.
Комментируя ситуацию со сложностями, с которыми столкнулись украинские авиакомпании типа "МАУ" и SkyUp, Ярмак сказал, что переговоры со страховыми компаниями продолжались с субботы.
"Насколько я понял, большинство авиакомпаний нашло компромиссные решения со страховыми компаниями, будут продолжать эксплуатировать самолеты на территории Украины. А в целом ситуация выглядела довольно странно, поскольку подобные сообщения получила только часть авиакомпаний Украины, остальные иностранные перевозчики продолжали выполнять полеты в воздушном пространстве Украины" , – отметил глава "Украэроруха".
Он добавил, что с точки зрения оценки рисков в воздушном пространстве Украины они одинаковы для всех перевозчиков независимо от места, где зарегистрированы самолеты.
- Напомним, что пассажиров самолета авиакомпании SkyUp, который из-за запрета лизингодателя пересекать воздушное пространство Украины приземлился в Молдове , доставят в Киев автобусами.
- Впоследствии авиакомпания SkyUp Airlines заявила, что продолжает совершать полеты над Украиной без изменений и возобновляет продажу билетов на все рейсы.
- Кроме того, Украэрорух заявил, что количество транзитных рейсов в последний месяц прошлого года почти сравнялось с соответствующим показателем 2019 года.
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