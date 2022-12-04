Зачем Макрон снова заговорил о переговорах с Путиным

Ровно 30 лет назад я стоял на скромном деревенском кладбище подльвовского Раковца. Хоронили молодого мальчика, Любомира Фитя, которого замордовали в советской армии. Тогда как раз Украина, провозгласив Независимость, возвращала своих сыновей в самые отдаленные уголки почившей империи. Любомир вернулся… с вырезанным на спине трезубцем.

С тех пор для меня Введение Пресвятой Богородицы в храм для меня — не только большой церковный праздник, но и возвращение к вопросу, который был в заголовке моего репортажа на первой полосе газеты "За вильну Украину": "За что погиб Любомир Фитьо?"

Это тем, кто рассказывает, что война началась в 2014 году. Равно как и тем, кто сейчас снова начинает заводить старую песенку о… гарантиях для России.

Что думает президент Франции Эмманюэль Макрон, когда говорит, что Путину нужно прислушиваться и начать с ним переговоры, изучив предварительно его требования к Западу? Что зверь сменил свои привычки? Что каннибал вдруг стал вегетарианцем?

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"Одним из важных вопросов, которые мы должны решить, как всегда говорил президент Путин, является страх, что НАТО приближается к его двери, и развертывание вооружений, которые могут угрожать России", — заявил мсье Макрон.

Думаю, Макрон прекрасно осознает, что говорит чепуху. Как и то, что "гарантии" Путину, особенно в редакции, озвученной Кремлем, никто никогда не сможет дать. Тем более что в тот же день Франция посылает истребители Rafale к границам России в рамках миссии воздушной полиции НАТО для стран Балтии.

Путин же требует возвращения Альянса к границам 1997 года. Что же, теперь, на попечение террориста следует выбросить из НАТО Эстонию, Латвию и Литву? 14 стран-членов, которые приобрели этот статус после 97-го? Потому что, видите ли, соглашения, заключенные в конце холодной войны при лидере СССР Михаиле Горбачеве и президенте РФ Борисе Ельцине, больше не отвечают интересам современной России.

То же с внеблоковым статусом для Украины. Неужели французский президент думает, что десятки тысяч погибших - это плата за сохранение аморфности, а по сути — дальнейшего пребывания Украины в "сфере влияния Кремля"?

Должны ли Киев и коллективный Запад смириться с оккупацией и аннексией украинских территорий? Конечно, на такое не решится никто, потому что понятно, что Путин, получив нужную ему паузу, пойдет дальше. И не остановится на Украине, пусть даже Польша и Балтия будут под зонтиком НАТО. Его это не испугает, поскольку он уже "попробует на зуб" пацифистскую и "трусливую" Европу.

И все же, несмотря на осознание ничтожности своих предложений, Макрон озвучивает их. Для чего он это делает? Зачем рассказывает, что "дипломатия – это общение с людьми, с которыми вы не согласны. И попытаться сократить эти пробелы и сделать полезную работу".

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Самой полезной работой в случае с Россией было бы прекратить диалог. Как с банальным террористом, с которым не ведут переговоры, а которого уничтожают.

И единственной гарантией, которую можно дать Путину и его посипакам, должна быть гарантия справедливого и неотвратимого трибунала за попытку уничтожить мировой порядок, за массовые военные преступления против Украины, за террор в странах Запада, за… Я не знаю, найдется ли в законодательстве статья, под какую бы ни подпадал путинский режим.

Когда это произойдет, когда Россия, похожая на постнацистскую Германию, будет разделена на оккупационные зоны под контролем стран-победительниц, когда у нее заберут оружие, не говоря уже о ядерном, когда на территории империи появятся десятки новых национальных государств, а то, что останется от Московии, будет платить репарации и возмещение не только Украине, но и всем порабощенным ею народам, — я смогу ответить на вопрос: "За что погиб Любомир Фитьо?" Если не я, то хотя бы грядущие поколения украинцев.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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