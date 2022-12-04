Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Гарантии для зверя
OPINION

Гарантии для зверя

4 декабря, 2022 воскресенье
20:04
Мнение

Зачем Макрон снова заговорил о переговорах с Путиным

Ровно 30 лет назад я стоял на скромном деревенском кладбище подльвовского Раковца. Хоронили молодого мальчика, Любомира Фитя, которого замордовали в советской армии. Тогда как раз Украина, провозгласив Независимость, возвращала своих сыновей в самые отдаленные уголки почившей империи. Любомир вернулся… с вырезанным на спине трезубцем.

С тех пор для меня Введение Пресвятой Богородицы в храм для меня — не только большой церковный праздник, но и возвращение к вопросу, который был в заголовке моего репортажа на первой полосе газеты "За вильну Украину": "За что погиб Любомир Фитьо?"

Это тем, кто рассказывает, что война началась в 2014 году. Равно как и тем, кто сейчас снова начинает заводить старую песенку о… гарантиях для России.

Что думает президент Франции Эмманюэль Макрон, когда говорит, что Путину нужно прислушиваться и начать с ним переговоры, изучив предварительно его требования к Западу? Что зверь сменил свои привычки? Что каннибал вдруг стал вегетарианцем?

Читайте также: Для России может быть только план маршала Жукова

"Одним из важных вопросов, которые мы должны решить, как всегда говорил президент Путин, является страх, что НАТО приближается к его двери, и развертывание вооружений, которые могут угрожать России", — заявил мсье Макрон.

Думаю, Макрон прекрасно осознает, что говорит чепуху. Как и то, что "гарантии" Путину, особенно в редакции, озвученной Кремлем, никто никогда не сможет дать. Тем более что в тот же день Франция посылает истребители Rafale к границам России в рамках миссии воздушной полиции НАТО для стран Балтии.

Путин же требует возвращения Альянса к границам 1997 года. Что же, теперь, на попечение террориста следует выбросить из НАТО Эстонию, Латвию и Литву? 14 стран-членов, которые приобрели этот статус после 97-го? Потому что, видите ли, соглашения, заключенные в конце холодной войны при лидере СССР Михаиле Горбачеве и президенте РФ Борисе Ельцине, больше не отвечают интересам современной России.

То же с внеблоковым статусом для Украины. Неужели французский президент думает, что десятки тысяч погибших - это плата за сохранение аморфности, а по сути — дальнейшего пребывания Украины в "сфере влияния Кремля"?

Должны ли Киев и коллективный Запад смириться с оккупацией и аннексией украинских территорий? Конечно, на такое не решится никто, потому что понятно, что Путин, получив нужную ему паузу, пойдет дальше. И не остановится на Украине, пусть даже Польша и Балтия будут под зонтиком НАТО. Его это не испугает, поскольку он уже "попробует на зуб" пацифистскую и "трусливую" Европу.

И все же, несмотря на осознание ничтожности своих предложений, Макрон озвучивает их. Для чего он это делает? Зачем рассказывает, что "дипломатия – это общение с людьми, с которыми вы не согласны. И попытаться сократить эти пробелы и сделать полезную работу".

Читайте также: Не ждите от россиян раскаяния

Самой полезной работой в случае с Россией было бы прекратить диалог. Как с банальным террористом, с которым не ведут переговоры, а которого уничтожают.

И единственной гарантией, которую можно дать Путину и его посипакам, должна быть гарантия справедливого и неотвратимого трибунала за попытку уничтожить мировой порядок, за массовые военные преступления против Украины, за террор в странах Запада, за… Я не знаю, найдется ли в законодательстве статья, под какую бы ни подпадал путинский режим.

Когда это произойдет, когда Россия, похожая на постнацистскую Германию, будет разделена на оккупационные зоны под контролем стран-победительниц, когда у нее заберут оружие, не говоря уже о ядерном, когда на территории империи появятся десятки новых национальных государств, а то, что останется от Московии, будет платить репарации и возмещение не только Украине, но и всем порабощенным ею народам, — я смогу ответить на вопрос: "За что погиб Любомир Фитьо?" Если не я, то хотя бы грядущие поколения украинцев.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.

Новости
Мир
Франция
Владимир Путин
война с Россией
Эммануэль Макрон
НАТО
Читайте также:
авіація
3 декабря, 2022 суббота
Россияне нанесли ракетные удары по Краматорску
Пункт незламності
2 декабря, 2022 пятница
Педагогов возмутило поведение нардепа Тищенко во время визита в пункт обогрева
Автор Игорь Гулик
3 декабря, 2022 суббота
Орбан и "йоббики", видимо, хотят денег
Киев
-5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.66
    Покупка 39.66
    Продажа 40.35
  • EUR
    Покупка 40.59
    Продажа 41.67
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
4 декабря
20:08
Британскую корону модифицируют для коронации Чарльза ІІІ
20:03
Проект резолюции по созданию трибунала над Россией может быть рассмотрен в ООН, – The Guardian
19:58
С завтрашнего дня Киевщина, Днепропетровщина, Донетчина и Одесчина возвращаются к стабилизационным отключениям
19:16
ВСУ в Донецкой области уничтожили командира кубанских казаков, – офицер Анатолий Штефан
19:09
Интервью
Евгений Пригожин
Заявления Пригожина – это пиар, на котором он хочет выйти на международную арену, – военный эксперт Мусаев
19:01
Эксклюзив
В санкционных списках СНБО нет людей, управляющих процессами в УПЦ (МП), - священник ПЦУ Коваленко
19:00
В больницу на Луганщине было доставлено 300 оккупантов, заведения переполнены, - Генштаб
18:57
Франция победила Польшу и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022
18:53
В Херсоне 70 процентов горожан получат воду
18:45
За сутки оккупанты нанесли 2 ракетных удара и 10 обстрелов из РСЗО
18:40
Эксклюзив
Иран стремится отказаться от РФ и перестать поставлять дроны для войны против Украины, - главред "Украина по-арабски" Фарджаллах
18:32
В Херсонской области оккупанты заставляют пожилых людей получать паспорта РФ, чтобы забрать пенсию
18:13
Эксклюзив
Запад пока готов перезагружать эту Россию, - Климкин
18:04
В российском Нижневартовске из-за взрыва газового баллона обрушились два этажа пятиэтажки, есть погибшие
18:02
OPINION
Владимир Горбач
В телеэфире русскоязычные гости уже не просят повторить вопрос по-русски
17:42
В Британии завершились нынешние учения для ВСУ
17:22
Интервью
Лукашенко Путин
Запад признал, что любые переговоры с Путином – бессодержательны, - Пионтковский
17:21
Андрей Петрович Сторожук (Никита) из УПЦ МП
Онуфрий рукоположил во епископа Ивано-Франковского фигуранта скандального обыска в Черновцах
17:18
Усик избавился от главного препятствия на пути к бою с Фьюри
17:08
Эксклюзив
Россиян, которые приезжают в Латвию, не удастся изменить за одно поколение, - министр юстиции
16:43
Испытание украинского ударного беспилотника с дальностью полета 1 тыс. км будет завершено до конца года
16:30
Использовать дроны из Ирана россиянам мешают морозы
16:26
На фото люди, прибывшие в аэропорт Дублина
В неработающих школах Литвы готовят 5 тысяч мест для беженцев из Украины
16:12
Россияне обстреляли Херсон: поврежден многоквартирный дом
16:08
OPINION
Зеленский и Украина после вторжения — это аналог конца Майдана и роли Парасюка
15:51
Эстония оказывает денежную помощь пострадавшим от войны украинцам
15:48
Биатлон: Украинец совершил прорыв на 41 позицию в гонке на Кубке мира
15:43
В результате обстрела Никопольского района погиб человек
15:39
В Дагестане массово гибнут тюлени. Правительство региона заявляет, что это естественная смерть
15:34
Оккупанты продолжают террор населения на Сумщине, зафиксировано 12 прилетов
15:28
В Донецкой области оккупанты разрушили 29 гражданских объектов: жилищный фонд, фабрику, машиностроительный завод и СТО
15:26
Усик рассказал, что он сказал Фьюри во время первой дуэли взглядов
15:24
В ВСУ назвали ежедневные потери врага на Бахмутском направлении
15:17
В России заявили, что ВСУ обстреляли пограничные области РФ
15:08
Великобритания предоставила ВСУ зимнее снаряжение
14:59
Порошенко вместе с волонтерами открыл "Пункт солидарности" в Херсоне - там есть генератор и тепло
14:57
Прокуратура ЕС готова расследовать случаи уклонения от санкций против России, когда это нарушение признают преступлением
14:47
Эксклюзив
"Есть вопросы к чести и этике": нардеп-"слуга" Дунда прокомментировал открытие дела после расследования СМИ в отношении Тимошенко
14:43
Эксклюзив
Международный суд в Гааге достаточно серьезно исследует военные преступления россиян в Украине, - нардеп Осадчук
14:42
Синоптик Наталья Диденко предупредила о морозах до 12 градусов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV