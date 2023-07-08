Об этом в эфире Еспресо заявил дипломат Андрей Веселовский.

"Соглашение, действующее между США и Израилем, - это соглашение о предоставлении оружия. Мощного, в больших количествах, современного и быстро, но это об оружии - это не о ядерном оружии, которое имеет Израиль и не имеют те, кто пытается его уничтожить Любое соглашение "израильского" типа нам нужно, как дополнение к членству в НАТО, потому что мы являемся жертвой страшной агрессии, а во-вторых, в РФ смирились с мыслью о том, что НАТО - это священная территория. А Украину они не будут настоящим НАТО считать еще очень долго, пока не вымрет это ужасное поколение", – рассказал он.