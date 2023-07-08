Гарантии безопасности от США, как для Израиля, нужны Украине для дополнения членства в НАТО, - дипломат Веселовский
Отдельные гарантии безопасности от США нужны Украине для дополнения членства в НАТО, потому что Россия еще долго не будет считать нас "настоящими" членами Альянса
Об этом в эфире Еспресо заявил дипломат Андрей Веселовский.
"Соглашение, действующее между США и Израилем, - это соглашение о предоставлении оружия. Мощного, в больших количествах, современного и быстро, но это об оружии - это не о ядерном оружии, которое имеет Израиль и не имеют те, кто пытается его уничтожить Любое соглашение "израильского" типа нам нужно, как дополнение к членству в НАТО, потому что мы являемся жертвой страшной агрессии, а во-вторых, в РФ смирились с мыслью о том, что НАТО - это священная территория. А Украину они не будут настоящим НАТО считать еще очень долго, пока не вымрет это ужасное поколение", – рассказал он.
- Президент США Джо Байден заявил, что в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсуждал вопросы гарантий безопасности вроде тех, которые получил Израиль, до вступления Украины в НАТО. Американский лидер добавил, что такие гарантии безопасности Украина может получить, "если будет прекращение огня, если будет мирное соглашение".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.68
Покупка 36.68Продажа 37.42
-
EUR
Покупка 40.24Продажа 41.09
- Актуальное
- Важное