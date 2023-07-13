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OPINION

Гарантии безопасности или Будапешт 2.0?

Константин Елисеев
13 июля, 2023 четверг
08:04
Мнение

"Гарантиям безопасности Украины" и "гарантиям членства Украины в НАТО" (которых все еще нет) не хватает еще одной критической гарантии - "гарантии победы Украины"

Лучшей гарантией безопасности для Украины есть только членство Украины в НАТО. Это аксиома, доказанная годами противостояния с Россией, ставшая очевидной для всех, прежде всего в Украине, особенно за последние более 500 дней полномасштабной войны Путина против нашего государства. В этом смысле любые гарантии безопасности для Украины не защитят от вызовов, угрожающих нашей государственности и демократии.

Однако, если решение принято и поезд тронулся, то ключевым элементом дискуссии о гарантиях безопасности для нашего государства должно быть избегание ситуации, при которой такое временное решение не стало вечным. Потому что нам сложно представить, что граждане Литвы, Польши или Финляндии или любого европейского государства почувствовали бы уверенность в собственной долгосрочной безопасности, если бы получили сегодняшний пакет гарантий без перспективы быстрого вступления в НАТО.

В ожидании "зонтичной" декларации Группы Семи относительно гарантий безопасности Украине считаем целесообразным обратить внимание на пять ключевых принципов, определяющих действенность таких гарантий для Украины и ее долгосрочной безопасности.

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Во-первых, такие гарантии должны быть четко увязаны и направлены на достижение стратегической цели – членства Украины в Североатлантическом альянсе.

Во-вторых, эти гарантии должны быть юридически обязательными для стран-гарантов, чтобы минимизировать возможные риски их имплементации в результате изменения политической конъюнктуры, политических раскладов в этих государствах.

В-третьих, гарантиями безопасности Украины для членства в НАТО являются сохранение и, в случае необходимости, усиление санкционного режима Запада против путинского режима, против агрессивной России. Санкции должны лишить агрессора возможности и ресурсов для продолжения войны против Украины.

В-четвертых, усиление помощи – политической, экономической, финансовой, технологической – для развития украинского военно-промышленного комплекса на базе стандартов НАТО, что позволит в перспективе усилить военные способности ВСУ на поле боя.

В-пятых, гарантии безопасности и масштабы помощи Украине со стороны гарантов должны быть соразмерны масштабам угроз безопасности, масштабам Украины, масштабам нашего врага. И это точно не об "израильской модели".

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Кстати, есть еще один ингредиент, без которого гарантии безопасности Украины были бы неполноценными. "Гарантия безопасности Украины" и "гарантии членства Украины в НАТО" (которых все еще нет) не хватает еще одной критической гарантии - "гарантий победы Украины". Давно пора развить баварскую формулу Группы Семи 2022 года, которая до сих пор звучит как "будем поддерживать столько, сколько нужно", и зафиксировать поддержку Украины именно "до победы".

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Об авторе: Константин Елисеев, украинский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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