English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная война с Россией Гарантии безопасности для Украины, прекращение огня, гуманитарные вопросы и обращение с пленными: Подоляк рассказал о ходе переговоров с РФ

Гарантии безопасности для Украины, прекращение огня, гуманитарные вопросы и обращение с пленными: Подоляк рассказал о ходе переговоров с РФ

29 мартa, 2022 вторник
12:57
война с Россией Подоляк

Украинская и российская делегации в Стамбуле обсуждают вопросы международных гарантий безопасности для Украины, прекращения огня для решения гуманитарных проблем и соблюдения обычаев и правил войны по отношению к пленным

Об этом рассказал на брифинге советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает Еспресо.TV.

"Именно сейчас идут интенсивные консультации по нескольким важным вопросам, ключевой из них - договор о международных гарантиях безопасности для Украины. Только с этим договором мы можем закончить войну так, как это нужно Украине. Второй не менее важный вопрос, блок вопросов - это вопрос прекращения огня ради того, чтобы мы могли решить все накопившиеся гуманитарные проблемы, они в достаточном объеме требуют немедленного решения, сейчас об этом как раз идет разговор.Отдельно хочу отметить то, что сегодня имеем еще одну проблему, эта проблема становится все большей это проблема эскалации войны, эскалации ненависти, эскалации нарушения обычаев и правил ведения войны не только на полях боев.У нас кое-где и в прямом эфире уже идут призывы с обеих сторон уничтожать нацию одну или другую.Это все приводит к конфликтам, даже видеозаписям того, как нарушается Женевская конвенция по отношению к военнопленным", - сказал Подоляк.

Читайте также. Зеленский о переговорах с РФ: действенные гарантии безопасности для Украины – обязательны

Советник главы ОПУ отметил, что нарушения по обращению с военнопленными позволяют себе в основном россияне и подчеркнул, что правила ведения войны должны соблюдать обе стороны.

"Правила ведения войны принципиально должны выполняться обеими сторонами - не только Украиной, потому что нам заявляют, что Украина имеет какие-то инциденты, - но и российской стороной: Россия гораздо больше этих инцидентов сегодня демонстрирует. И можем только подчеркнуть, что любые случаи будут принципиально расследоваться соответствующими юридическими органами и иметь соответствующие юридические последствия - это принципиальная позиция Украины", - сказал Подоляк.

Присутствовавший на брифинге заместитель начальника Генштаба ВСУ бригадный генерал Александр Кириленко подчеркнул, что Командование ВСУ четко высказало позицию по соблюдению международных законов обращения с военнопленными и в случае нарушений будут приниматься соответствующие правовые решения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Читайте также:
Вірменія
28 мартa, 2022 понедельник
Нагорный Карабах: Армения предлагает Азербайджану начать переговоры о перемирии
Путін Байден
27 мартa, 2022 воскресенье
Ракеты летели не по Львову, а в направлении Байдена, - Воздушные силы ВСУ
Микола Княжицький
26 мартa, 2022 суббота
"Тарелки спасают города от капитуляции": Княжицкий посоветовал гражданам установить спутниковые тарелки и настроить украинские каналы
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.94
  • EUR
    Покупка 32.11
    Продажа 33.1
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
29 мартa
14:04
"НЕ спонсируйте убийство": Минцифры запустило кампанию по бойкоту российских и белорусских товаров
14:02
Ущерб Украины от войны с РФ составляет более $1 трлн, - Шмыгаль
13:50
Порошенко эмоционально обратился к выехавшим в Грузию россиянам: не молчите, вам не удастся просто "пересидеть" эту войну
13:42
"Россияне почти проигнорировали юриспруденцию": Малюська назвал основные цели Украины в "юридической войне" против РФ
13:41
Кабмин
Кабмин сократил расходы бюджета более чем на 100 млрд грн, но обещает продолжать финансировать армию и зарплаты бюджетников полностью
13:33
Сергей Шойгу
Шойгу заявил, что РФ "существенно снизила потенциал ВСУ" и сосредоточится на "освобождении" Донбасса
13:26
В Стамбуле идут переговоры Украины с РФ
13:06
Лондонские таксисты объединились, чтобы помочь украинским беженцам
13:02
Обновлено
"Му*аки редкие - дождались, пока люди выйдут на работу, ударили": Виталий Ким сообщил об обстреле россиянами здания в Николаеве
12:47
В боях под Харьковом 200-я отдельная мотострелковая бригада оккупантов потеряла две батальонно-тактические группы и командира бригады, - Генштаб
12:43
Усик узнал дату и место второго поединка против Джошуа
12:35
Оккупанты отдают приказы сравнивать с землей мирные населенные пункты, - СБУ
12:32
В Украину прибыл гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси для переговоров по ядерной безопасности
12:28
ЕС разработал план помощи украинским беженцам
12:25
Убирайся немедленно с украинской земли!, - Владимир Кличко обратился к Путину
12:08
Экоцид и нарушение обычаев войны, - прокуратура Ровенщины о ракетном ударе по нефтебазе
12:08
Обвиняют в укрывательстве украинских военных: на Запорожье оккупанты похитили журналистку
11:53
В Мариуполе погиб мастер спорта по водному поло Евгений Обединский, - горсовет
11:52
Кулеба призвал мир приравнять рашистский символ "Z" к свастике
11:32
Прогресс на переговорах в Стамбуле позволит устроить встречу Зеленского и Путина, - Эрдоган
11:27
Оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Днепропетровщине, - глава ОГА
11:24
Глава ОВА Синегубов о ситуации в Харьковской области: ВСУ держат позиции, критической точкой остается Изюм
11:02
Россию и Беларусь выбросили из Международного союза биатлонистов
10:44
Чтобы не стать "соотечественниками": Теннисистка Костюк призвала всех переходить на украинский язык
10:23
Из Крыма на Николаев вылетела вражеская авиация – глава ОВА
10:18
Россию 31 марта лишат членства в ФИФА, - СМИ
10:13
Гуманитарные коридоры 29 марта: людей будут эвакуировать из Мариуполя, Мелитополя и Энергодара, - Верещук
09:59
Генштаб ВСУ: РФ с 24 февраля потеряла около 17 200 военных, 1710 бронемашин, 597 танков, 127 самолетов и 129 вертолетов
09:48
Кулеба о якобы угрозах Путина из-за записки от Зеленского: "Он может строить какие-то планы, но у нас есть свои – победа и освобождение территорий"
09:28
В Украине по меньшей мере 144 ребенка погибли, более 220 ранены с начала масштабной агрессии РФ, - Офис генпрокурора
09:10
Эксклюзив
В Ирпене проводятся зачистки: много растяжек, подозрение о минировании тел погибших горожан российскими оккупантами, - мэр города
09:10
За время масштабной агрессии россияне уничтожили более 60 храмов в 8 областях, - Генштаб ВСУ
08:41
Оккупанты обстреляли ракетами объект вблизи Никополя на Днепропетровщине, – глава РВА
08:28
гривна
Военные облигации купили 3 тыс. граждан и представителей бизнеса, - НБУ
08:22
Уничтожили 12 российских танков и 10 БМП: на Луганщине ВСУ за прошлые сутки отбили 7 атак врага
08:06
Эксклюзив
Люди готовы жить в разрушенном Тростянце, чтобы восстанавливать его после деоккупации, — мэр города
07:59
Япония вводит запрет на экспорт в Россию люксовых авто и ювелирных изделий – СМИ
07:41
оружие нато
​​​​​​​​​​Германия, Франция и еще пять стран предостерегают своих граждан от добровольного участия в войне в Украине
07:32
Еврокомиссар призвала мотивировать украинских беженцев в Польше переезжать в другие страны ЕС
06:55
США отправили в Германию шесть специальных самолетов для усиления восточного фланга НАТО
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV