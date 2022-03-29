Гарантии безопасности для Украины, прекращение огня, гуманитарные вопросы и обращение с пленными: Подоляк рассказал о ходе переговоров с РФ

Об этом рассказал на брифинге советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает Еспресо.TV.



"Именно сейчас идут интенсивные консультации по нескольким важным вопросам, ключевой из них - договор о международных гарантиях безопасности для Украины. Только с этим договором мы можем закончить войну так, как это нужно Украине. Второй не менее важный вопрос, блок вопросов - это вопрос прекращения огня ради того, чтобы мы могли решить все накопившиеся гуманитарные проблемы, они в достаточном объеме требуют немедленного решения, сейчас об этом как раз идет разговор.Отдельно хочу отметить то, что сегодня имеем еще одну проблему, эта проблема становится все большей это проблема эскалации войны, эскалации ненависти, эскалации нарушения обычаев и правил ведения войны не только на полях боев.У нас кое-где и в прямом эфире уже идут призывы с обеих сторон уничтожать нацию одну или другую.Это все приводит к конфликтам, даже видеозаписям того, как нарушается Женевская конвенция по отношению к военнопленным", - сказал Подоляк.



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Советник главы ОПУ отметил, что нарушения по обращению с военнопленными позволяют себе в основном россияне и подчеркнул, что правила ведения войны должны соблюдать обе стороны.



"Правила ведения войны принципиально должны выполняться обеими сторонами - не только Украиной, потому что нам заявляют, что Украина имеет какие-то инциденты, - но и российской стороной: Россия гораздо больше этих инцидентов сегодня демонстрирует. И можем только подчеркнуть, что любые случаи будут принципиально расследоваться соответствующими юридическими органами и иметь соответствующие юридические последствия - это принципиальная позиция Украины", - сказал Подоляк.



Присутствовавший на брифинге заместитель начальника Генштаба ВСУ бригадный генерал Александр Кириленко подчеркнул, что Командование ВСУ четко высказало позицию по соблюдению международных законов обращения с военнопленными и в случае нарушений будут приниматься соответствующие правовые решения.

Напомним, 29 марта в Стамбуле проходят переговоры Украины и РФ по урегулированию войны.