Гарантии безопасности для Украины от G7 не будут повторением Будапештского меморандума, – эксперт-международник Добряк
Гарантии безопасности для Украины от G7 будут способствовать ускорению действий Сил обороны на поле боя и восстановлению суверенитета и территориальной целостности
Об этом во время включения в эфир Еспресо заявил эксперт-международник Евгений Добряк.
"Гарантии безопасности для Украины не будут повторением Будапештского меморандума. Это очень серьезная и существенная поддержка. Это будет на уровне G7 – это самые мощные экономики мира, финансовые ресурсы, армии. Это для нас очень большое значение имеет на промежуточном этапе до вступления в НАТО", – сказал он.
По его мнению, это будет военно-техническая, финансовая, политическая, экономическая помощь.
"Мы думали сначала, что будет четыре страны (США, Великобритания, Германия, Франция), а теперь вся семерка. Думаю, что это будет способствовать ускорению наших действий на поле боя и восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины", - подытожил Добряк.
- Отметим, что гарантии безопасности для Украины до момента вступления в Альянс являются одним из ключевых пунктов саммита НАТО, который проходит 11-12 июля в Вильнюсе. Больше о ходе саммита в онлайн новости на Еспресо.
- Страны Группы семи подготовили долгосрочные гарантии безопасности для Украины. Решение уже подготовлено и согласовано. Подписание состоится в среду в Вильнюсе на полях саммита НАТО.
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