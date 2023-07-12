Об этом во время включения в эфир Еспресо заявил эксперт-международник Евгений Добряк.

"Гарантии безопасности для Украины не будут повторением Будапештского меморандума. Это очень серьезная и существенная поддержка. Это будет на уровне G7 – это самые мощные экономики мира, финансовые ресурсы, армии. Это для нас очень большое значение имеет на промежуточном этапе до вступления в НАТО", – сказал он.

По его мнению, это будет военно-техническая, финансовая, политическая, экономическая помощь.

"Мы думали сначала, что будет четыре страны (США, Великобритания, Германия, Франция), а теперь вся семерка. Думаю, что это будет способствовать ускорению наших действий на поле боя и восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины", - подытожил Добряк.