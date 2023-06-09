Сигналы в рамках саммита Европейского политического сообщества в Молдове, после встречи минобороны НАТО в Осло, комментарии канцлера ФРГ Шольца и госсекретаря США Блинкена, особенно реакции на все это из кремля, указывают на то, что идея гарантий безопасности для самозащиты Украины становится определяющей. Однако для долгосрочных интересов Украины это вряд ли позитив. Там, где двусторонние или многосторонние гарантии безопасности, там меньше места для членства Украины в НАТО. Кто и что бы ни говорил, что это не так.

Разберемся, почему идея т.н. гарантий безопасности для Украины не панацея.

Безопасные гарантии для Украины – это не о мире, а о войне

Во-первых, гарантии безопасности для Украины — это не о мире, а о войне. В том концептуальном виде, в котором они обсуждаются, гарантии касаются способности нашего государства противостоять значительно более сильному в ресурсном измерении врагу собственными силами. Ключевое здесь — сами по себе, пусть даже и с определенной материальной помощью союзников. Итак, речь идет исключительно о международной помощи Украине в реализации ее права на самооборону в соответствии с Уставом ООН. И не больше.

Во-вторых, такие гарантии — это не о предотвращении новой агрессии, а о ее приглашении. Эффективная стратегия сдерживания может быть реализована только коллективными усилиями, а не в одиночку. Максимально способная, военно развитая и опытная на поле боя Украина все равно останется предметом вооруженных посягательств со стороны экспансионистской и реваншистской России. Отбить желание к новым авантюрам у кремля сможет только членство нашего государства в Североатлантическом альянсе. Это аксиома, доказанная годами противостояния. Тем более, что режим лучшей подготовки к предстоящей войне — не лучший стимул для иностранных инвестиций и развития качественно новой экономики по стандартам Европейского Союза.

Опыт Израиля – не вариант для Украины. Наши страны находятся в разных географических условиях и рельефах, а также в разных весовых категориях как наших стран, так и врагов. Масштабировать в Украине Израиль в разрезе безопасности не получится и вряд ли нужно. Опыт ближневосточного конфликта, напротив, подтверждает, что противостояние может длиться десятилетиями.

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В-третьих, опыт Израиля – не вариант для Украины. Наши страны находятся в разных географических условиях и рельефах, а также в разных весовых категориях как наших стран, так и врагов. Масштабировать в Украине Израиль в разрезе безопасности не получится и вряд ли нужно. Опыт ближневосточного конфликта напротив подтверждает, что противостояние может длиться десятилетиями. Но нужно ли это в Восточной Европе? Членство Украины в НАТО способно одним шагом решить, что не решается уже полвека на Ближнем Востоке.

В-четвертых, гарантии безопасности для Украины — это дорого и экономически, и политически. Доказано, что коллективная защита не только более эффективна, но и экономически выгодная. Обсуждаемые гарантии безопасности для Украины будут предусматривать многолетние и достаточно ощутимые финансовые вложения. И не только Вашингтона, но и всех других стран западного альянса. А там, где значительные расходы, там должна и всегда оставаться соответствующая политическая воля, которая в условиях демократических дебатов не является константой. А для России еще и создаст новое поле боя для расшатывания внутренней стабильности в государствах, обязавшихся поддерживать Украину. Кроме этого, такие гарантии потребовали бы и одобрения на уровне национальных парламентов стран-гарантов, что по своему символическому и смысловому содержанию фактически превратится в голосование за/против Украины в НАТО.

Членство Украины в НАТО необходимо как для Украины и Альянса, так и, как ни парадоксально, для России. Сильная и опытная Украина станет важным активом Североатлантического союза и гарантией эффективной защиты от открытой российской агрессии. Кремлю придется смириться с новыми обстоятельствами и перестать искать приключения в регионе Восточной Европы

В-пятых, членство Украины в НАТО нужно как для Украины и Альянса, так и, как ни парадоксально, для России. Сильная и опытная Украина станет важным активом Североатлантического союза и гарантией эффективной защиты от открытой российской агрессии. Кремлю придется смириться с новыми обстоятельствами и перестать искать приключения в регионе Восточной Европы, что станет фактором стабильности, а не дестабилизации или эскалации. Широкомасштабным вторжением России в Украину доказано, что меньше всего в кремле хотят открытой войны с НАТО. Также евроатлантический успех Украины будет стимулировать прозападные процессы в Беларуси и странах Южного Кавказа.

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Какими бы ни были окончательные результаты, саммит НАТО в Вильнюсе уже обречен стать историческим. Для Украины он может стать либо возвращением в Будапешт-1994 (с его заверениями безопасности), либо топтанием на месте на Бухаресте-2008 (с ксерокопией красивых, но пустых заявлений относительно "открытых дверей"), или прыжком в Вашингтон-1949 (тем более, что в следующем году именно в Вашингтоне проводится юбилейный саммит НАТО. Обеспечить правильное решение — задача уровня главы государства, который обязательно должен быть на саммите НАТО в Вильнюсе.

Никакие двусторонние или многосторонние гарантии для Украины не будут гарантировать устойчивый мир, безопасность и стабильность и не отразят у кремля его неоимперские аппетиты, а наоборот будут вечным раздражителем для России.

Как вывод: никакие двусторонние или многосторонние гарантии для Украины не будут гарантировать устойчивый мир, безопасность и стабильность и не отразят у кремля его неоимперские аппетиты, а наоборот будут вечным раздражителем для России. Возможно, они смогут сработать на краткосрочную перспективу как механизм усиления военных возможностей Украины на оперативном уровне, но на стратегическом уровне речь должна идти только о пути к членству в НАТО. История с гарантиями не должна повторить опыт Восточного партнерства, которым, как известно, приглашение в ЕС не предполагалось. Поэтому любые договоренности о гарантиях безопасности имеют право на существование исключительно при условии гарантирования членства Украины в НАТО. Ведь только членство в НАТО является подлинной гарантией безопасности и для нашего государства, и для союзников, и для всего европейского континента.

В конце концов только тогда, когда Украина станет членом Альянса, можно говорить и о нашей окончательной Победе.

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Об авторе: украинский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины.

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