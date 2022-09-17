Гарантии безопасности для Украины будут тогда, когда Путин будет точно знать, что прилетит ответ за его ядерную кнопку, - Портников
Журналист Виталий Портников отметил, что долгая война между двумя народами, претендующими на одну территорию, приводит к краху обоих государств
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Гарантии безопасности для Украины заключаются в простой вещи. Когда Владимир Путин будет точно знать, что если он нажмет ядерную кнопку, в этой ситуации прилетит ответ, не от Украины. Потому что есть два государства в мире, которые могут реально уничтожить друг друга - это США и РФ. Все остальные играют роль статистов в этом театре. Мы можем одержать военную победу над Россией, очистить от них нашу территорию, но если в кремле примут решение нажать на ядерную кнопку, в этот момент мы ничего не сможем сделать", - пояснил Портников.
Журналист уверен, что ядерное оружие меняет политику государств.
"США или Великобритания должны действовать с Украиной по тому же сценарию, как они действовали с Финляндией. Если США говорят, что они не готовы давать такие гарантии Украине, потому что не хотят прямого конфликта с РФ, значит Украина с РФ будет воевать или до своей гибели или к гибели РФ", - добавил он.
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