Гарантией существования Украины является полноценное членство в ЕС и НАТО, - нардеп Княжицкий

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Проблема не с нами, проблема с Путиным, проблема в солидарности, чтобы остановить Путина в его наступлении на ценности современного мира и на Европейский союз в том числе. А эту проблему пытаются подменить вопросом по Украине, мне кажется, это нечестно, несправедливо и нет никакой перспективы" – отметил нардеп.

Николай Княжицкий отметил, что мы сами не должны давать никаких поводов для того, чтобы нас не пускали в ЕС, а наоборот, нужно заниматься внедрением реформ, не должны ограничивать свободу слова и так далее.

"Если мы являемся частью НАТО или ЕС, то это гарантия нашего существования. Тогда нападающий получит солидарный ответ и настолько сильный, что это наступление не будет иметь никакой перспективы, а вот перспектива Украины сохраниться как государства остается. Цель россиян сделать, чтобы украинцы не имели своего государства вообще исчезли как нация. Поэтому очевидно их нежелание допустить наше членство в международных союзных организациях", - подчеркнул народный депутат.

Николай Княжицкий подытожил, что другой вариант, кроме полноценного членства Украины и в НАТО, и в ЕС, мы не должны видеть, как хотим сохраниться как государство.