Гарантией существования Украины является полноценное членство в ЕС и НАТО, - нардеп Княжицкий
Николай Княжицкий, народный депутат считает, что членство Украины в международных союзных организациях создает возможность давать солидарный ответ агрессору и делает невозможным угрозу украинской государственности в перспективе
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Проблема не с нами, проблема с Путиным, проблема в солидарности, чтобы остановить Путина в его наступлении на ценности современного мира и на Европейский союз в том числе. А эту проблему пытаются подменить вопросом по Украине, мне кажется, это нечестно, несправедливо и нет никакой перспективы" – отметил нардеп.
Николай Княжицкий отметил, что мы сами не должны давать никаких поводов для того, чтобы нас не пускали в ЕС, а наоборот, нужно заниматься внедрением реформ, не должны ограничивать свободу слова и так далее.
"Если мы являемся частью НАТО или ЕС, то это гарантия нашего существования. Тогда нападающий получит солидарный ответ и настолько сильный, что это наступление не будет иметь никакой перспективы, а вот перспектива Украины сохраниться как государства остается. Цель россиян сделать, чтобы украинцы не имели своего государства вообще исчезли как нация. Поэтому очевидно их нежелание допустить наше членство в международных союзных организациях", - подчеркнул народный депутат.
Николай Княжицкий подытожил, что другой вариант, кроме полноценного членства Украины и в НАТО, и в ЕС, мы не должны видеть, как хотим сохраниться как государство.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что процесс вступления Украины в Евросоюз будет длиться годами или десятилетиями.
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия поддерживает членство Украины в Евросоюзе в перспективе.
- Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия будет поддерживать Украину в интеграции в Евросоюз, но для членства должны быть выполнены все необходимые критерии.
- Польша и Португалия планируют подготовить привлекательные решения для Украины, которые приблизят членство государства в Евросоюзе.
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