Об этом заявил американский дипломат Мэтью Брайза в эфире Еспресо.

"С рациональной точки зрения, если вспоминать о Будапештском меморандуме, ни одно из этих обещаний не имеет значения, если НАТО и другие друзья Украины не продемонстрируют реальную готовность оказать Украине какую-либо военную поддержку, в которой она нуждается, чтобы не допустить победы России. В настоящее время видим беспрецедентную помощь в виде боевых вооружений .В будущем все будет по-другому. С Украиной будет связана целая сеть связей в сфере политической безопасности, а самое главное - будет членство в НАТО, однозначно означающее, что нападение на Украину будет нападением на весь Альянс", - отметил он.

По словам дипломата, пока этого не добились, необходимо, чтобы НАТО, США, Япония, Южная Корея обязались не просто наблюдать за войной, если она будет продолжаться. Также говорили о том, что некоторые участники НАТО могут оказать военную помощь на местах.

"Сообщается, что когда Путин угрожал применить ядерное оружие, Билл Бернс, глава ЦРУ, поехал в Москву и сказал, что если вы это сделаете, то США вмешаются в военном плане и в конце концов уничтожат вашу армию условно говоря. Такие угрозы, по моему мнению, это гарантия безопасности для Украины, что если Путин применит тактическое ядерное оружие, США уничтожат российскую армию, это настоящая гарантия безопасности, которой Путин не пренебрег, и она гораздо важнее любых слов в коммюнике НАТО или любом меморандуме", - подчеркнул Мэтью Брайза.

Что известно о саммите НАТО

11-12 июля в Вильнюсе прошел саммит лидеров стран НАТО. Заседания проходят на уровне лидеров стран и правительств. В первый раз саммит принимала Литва.

Во встречах принимали участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашенные делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. Всего в Вильнюс должны прибыть более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников. Также в саммите участвует украинский президент Владимир Зеленский.

В частности, 11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.

Владимир Зеленский возмутился наличием "условий" для получения Украиной приглашения в НАТО и заявил, что это сродни "неготовности пригласить нашу страну в Альянс".

Страны Альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству. Страны-члены подчеркнули, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и добилась значительного прогресса на пути к реформам. Добавляется, что министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс с помощью Годовой национальной программы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Вильнюсского саммита НАТО по итогам первого дня. Он считает, что Альянсу не следует медлить со вступлением Украины в военно-политический блок.

Позже он также сообщил, что в НАТО не назвали, какие условия должна выполнить Украина для вступления в Альянс, неизвестно, кто их должен сформулировать.

Владимир Зеленский прокомментировал результаты саммита НАТО и заявил, что если бы Украина получила приглашение в Альянс, то они "были бы идеальны".

В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию, в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К соглашению могут присоединиться все желающие страны.