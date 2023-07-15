Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Гарантией безопасности для Украины было бы то, что США уничтожат армию РФ в случае применения ею ядерного оружия, - дипломат Брайза
Эксклюзив

Гарантией безопасности для Украины было бы то, что США уничтожат армию РФ в случае применения ею ядерного оружия, - дипломат Брайза

15 июля, 2023 суббота
20:03
Война с Россией

Гарантией безопасности для Украины было бы то, что США уничтожат армию РФ в случае применения ею ядерного оружия, - дипломат Брайза

Об этом заявил американский дипломат Мэтью Брайза в эфире Еспресо.

"С рациональной точки зрения, если вспоминать о Будапештском меморандуме, ни одно из этих обещаний не имеет значения, если НАТО и другие друзья Украины не продемонстрируют реальную готовность оказать Украине какую-либо военную поддержку, в которой она нуждается, чтобы не допустить победы России. В настоящее время видим беспрецедентную помощь в виде боевых вооружений .В будущем все будет по-другому. С Украиной будет связана целая сеть связей в сфере политической безопасности, а самое главное - будет членство в НАТО, однозначно означающее, что нападение на Украину будет нападением на весь Альянс", - отметил он.

По словам дипломата, пока этого не добились, необходимо, чтобы НАТО, США, Япония, Южная Корея обязались не просто наблюдать за войной, если она будет продолжаться. Также говорили о том, что некоторые участники НАТО могут оказать военную помощь на местах.

"Сообщается, что когда Путин угрожал применить ядерное оружие, Билл Бернс, глава ЦРУ, поехал в Москву и сказал, что если вы это сделаете, то США вмешаются в военном плане и в конце концов уничтожат вашу армию условно говоря. Такие угрозы, по моему мнению, это гарантия безопасности для Украины, что если Путин применит тактическое ядерное оружие, США уничтожат российскую армию, это настоящая гарантия безопасности, которой Путин не пренебрег, и она гораздо важнее любых слов в коммюнике НАТО или любом меморандуме", - подчеркнул Мэтью Брайза.

Что известно о саммите НАТО

11-12 июля в Вильнюсе прошел саммит лидеров стран НАТО. Заседания проходят на уровне лидеров стран и правительств. В первый раз саммит принимала Литва.

Во встречах принимали участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашенные делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. Всего в Вильнюс должны прибыть более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников. Также в саммите участвует украинский президент Владимир Зеленский.

В частности, 11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.

Владимир Зеленский возмутился наличием "условий" для получения Украиной приглашения в НАТО и заявил, что это сродни "неготовности пригласить нашу страну в Альянс".

Страны Альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству. Страны-члены подчеркнули, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и добилась значительного прогресса на пути к реформам. Добавляется, что министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс с помощью Годовой национальной программы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Вильнюсского саммита НАТО по итогам первого дня. Он считает, что Альянсу не следует медлить со вступлением Украины в военно-политический блок.

Позже он также сообщил, что в НАТО не назвали, какие условия должна выполнить Украина для вступления в Альянс, неизвестно, кто их должен сформулировать.

Владимир Зеленский прокомментировал результаты саммита НАТО и заявил, что если бы Украина получила приглашение в Альянс, то они "были бы идеальны".

В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию, в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К соглашению могут присоединиться все желающие страны.

Новости
Украина
Россия
Япония
Владимир Путин
Южная Корея
ядерное оружие
НАТО
США
Военные новости
помощь Украине
Читайте также:
Андрій Піонтковський
15 июля, 2023 суббота
Украина будет в НАТО после победы в войне и Альянс сделает все, что эту победу приблизить, - Пионтковский
Валерій Залужний
14 июля, 2023 пятница
Залужный об освобождении Крыма: "Сделаю, как только буду иметь ресурсы. Мне плевать - никто меня не остановит"
Путін
14 июля, 2023 пятница
Путин имел бы шанс избежать правосудия, если бы сейчас вывел войска из Украины, - дипломат Чалый
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.68
    Покупка 36.68
    Продажа 37.41
  • EUR
    Покупка 40.88
    Продажа 41.82
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
15 июля
23:56
ВСУ ликвидировали командира российской разведывательной бригады
23:48
В Сумах прогремели взрывы. Тревогу не объявляли
22:49
В Киевской области в реке утонул 9-летний мальчик
22:30
Обновлено
В Украине объявляли масштабную тревогу: в Запорожье прогремел взрыв
22:26
В Омске загорелась жилая 5-этажка. Эвакуированы десятки россиян
21:46
Британский министр обороны Уоллес осенью может уйти с должности, - BBC
21:35
Обновлено
Клуб Бекхэма объявил о трансфере Месси
21:29
Ярмоленко заявил, что ради "Динамо" отказал командам из элитных лиг Европы
21:12
ПВО сбила 3 российских беспилотника на Херсонщине
21:08
Павел Коваль прибыл на фронт и присоединился к передаче техники ВСУ
Польский депутат Коваль прибыл на фронт и присоединился к передаче техники ВСУ
20:47
Кэмерон заявил, что не будет снимать фильм о затонувшем батискафе "Титан"
20:42
Эксклюзив
Программу поддержки развития украинского языка необходимо принять, - Княжицкий
20:42
"Мне помогает молитва": Ломаченко рассказал, как борется со страхом
20:35
Эксклюзив
Освобождение Бахмута станет триггером взрыва в российской военно-политической верхушке, - Пионтковский
20:20
Обидчица Свитолиной Вондроушова победила Жабер в финале Уимблдона
20:04
Россияне пытаются создать собственные "судебные органы" на временно оккупированных территориях
20:03
Эксклюзив
Нетаньягу
Нетаньяху - политический хищник: те, кто играют по его правилам, всегда проигрывают, - израильский политолог Зайден
20:00
OPINION
Дети, лето, война
19:50
На испанском острове Ла-Пальма горят леса: эвакуировали более 500 человек
19:36
Обновлено
В Италии бастуют аэропорты: 250 тысяч пассажиров вынуждены ждать
19:34
Эксклюзив
Цели Путина в войне уже направлены на его выживание, – дипломат Брайза
19:03
В Запорожской области оккупанты вывезли 200 пациентов психоневрологического интерната для размещения своих раненых, - Генштаб
18:54
Великобритания подготовила 18 тысяч украинских пехотинцев за время полномасштабного вторжения РФ
18:52
Нетаньяху срочно госпитализировали, - СМИ
18:21
Обновлено
ФСБ заявляет, что предотвратила покушения на Симоньян и Собчак
18:14
В Украине тестируют бронежилеты для женщин-военнослужащих
18:09
Обзор
Свитолина и Киченок зажгли на Уимблдоне, а Усик собрался в президенты: обзор событий украинского спорта за неделю
18:05
OPINION
О нациогенезе и строительстве государства
18:04
Путин выразил недовольство президенту ЮАР, что требования России по зерновому соглашению не выполнили
17:34
Эксклюзив
Не пообещать Украине на саммите вступление в НАТО после войны было стратегической ошибкой, - дипломат Брайза
17:32
Россияне ударили по Степногорскому на Запорожье, есть пострадавшие
17:09
В августе Россия сократит экспорт нефти, - Reuters
17:02
В Одессе обследовали 1300 объектов двойного назначения, 340 из них можно использовать в качестве укрытия
16:50
На Черкасчине начался фестиваль "Холодный Яр - 2023"
16:30
Эксклюзив
Украина будет в НАТО после победы в войне и Альянс сделает все, что эту победу приблизить, - Пионтковский
16:29
Переселенцы, которые находятся за границей без веских причин, не будут получать выплаты от государства
16:11
Инфографика
Курс валют 15 июля: евро дорожает
16:07
Обновлено
В Украину с неанонсированным визитом прибыл президент Южной Кореи Юн Сок Эль
16:02
OPINION
НАПК внесло китайских производителей видеокамер для дронов в "блэк-лист": чем это вредит армии
15:52
виставка з роботами українських митців на тему війни
В Вене открылась выставка с работами украинских художников на тему войны
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV