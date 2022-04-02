Гарантами безопасности Украины должны быть США, Китай и Турция, иначе мы подпишем новый Будапештский меморандум, - Береза

Такое мнение он высказал в эфире "Еспресо.TV"



"Когда я слышу, что Великобритания готова стать одним из гарантов безопасности Украины, меня это вдохновляет. Когда я слышу, что Италия готова нам предоставить такие гарантии, то пока я не понимаю, как они смогут это сделать. Но когда я не слышу о том, что гарантами безопасности готовы стать США, Китай и Турция, то я понимаю, что соглашение под угрозой и скорее всего не будет подписано. Более того, я не верю в то, что Путин готов подписать любой договор, пока он не одержит большую победу в Украине”, - объяснил Береза.



По мнению Березы, Путину нужна любая военная победа, чтобы преподнести ее своей российской аудитории. Таким образом, он ищет причины, чтобы закончить войну и стать для россиян победителем.



“Я хочу подчеркнуть, что пока крупные ядерные страны не будут гарантами безопасности Украины, я не буду верить в какие-либо договоренности или переговоры. Среди стран, которые нам действительно могут обеспечить безопасность, должны быть США, Великобритания, Турция и Китай. Иначе это будет новый Будапештский меморандум.” - добавил Береза



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