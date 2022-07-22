"Ганяли пацанов под Изюмом так, что они закончились": оккупант пожаловался жене на эффективность ВСУ
Российские оккупанты страдают от ВСУ на Харьковщине и не могут захватить даже одно село
Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Telegram, обнародовав очередной перехваченный разговор.
"В Изюме пацанов так гоняли, что они все закончились. Их по пешеходному мосту гоняли без танков, без БПМ... и просто так бегали туда. Сбегут - п...(порки) получат и обратно бегут", - рассказывает оккупант своей жене .
Кроме того, он жалуется, что рашисты не могут пойти в наступление, потому что у них недостаточно людей. Именно поэтому они не могут захватить даже одно село:
"Мы не можем село взять. Поехали п...(порки) получили, 20 человек убиты, 100 ранены", - сообщает российский военный.
- 20 июля СБУ перехватила очередной разговор оккупанта, где отец посоветовал ему, как сломать руку, чтобы сбежать из Украины.
- 20 июля СБУ перехватила разговор российского захватчика, воюющего под Харьковом. В ней говорилось, что россияне не могут смириться с тем, как эффективно ВСУ уничтожают их войска.
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