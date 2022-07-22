"Ганяли пацанов под Изюмом так, что они закончились": оккупант пожаловался жене на эффективность ВСУ

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Telegram, обнародовав очередной перехваченный разговор.

"В Изюме пацанов так гоняли, что они все закончились. Их по пешеходному мосту гоняли без танков, без БПМ... и просто так бегали туда. Сбегут - п...(порки) получат и обратно бегут", - рассказывает оккупант своей жене .

Кроме того, он жалуется, что рашисты не могут пойти в наступление, потому что у них недостаточно людей. Именно поэтому они не могут захватить даже одно село:

"Мы не можем село взять. Поехали п...(порки) получили, 20 человек убиты, 100 ранены", - сообщает российский военный.

20 июля СБУ перехватила очередной разговор оккупанта, где отец посоветовал ему, как сломать руку, чтобы сбежать из Украины.

20 июля СБУ перехватила разговор российского захватчика, воюющего под Харьковом. В ней говорилось, что россияне не могут смириться с тем, как эффективно ВСУ уничтожают их войска.

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