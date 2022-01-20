Гандзюк: суд оставил обвиняемого в организации нападения Мангера под стражей
Киевский апелляционный суд оставил под стражей Владислава Мангера, бывшего главу Херсонского областного совета, обвиняемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк
Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.
В четверг, 20 января, коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты. Жалоба касалась решения Днепровского районного суда от 7 декабря 2021 года, которым удовлетворили ходатайство о продлении Мангеру срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей.
Согласно этому постановлению Мангер должен находиться под стражей до 4 февраля 2022 года без определения размера залога.
"По результату апелляционного рассмотрения решение Днепровского районного суда города Киева от 7 декабря 2021 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напоминают, что Мангера обвиняют в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины.
- Напомним, 31 июля 2018 года Екатерину Гандзюк облили кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. 4 ноября 2018 года около 12:30 на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти.
- По подозрению в соучастии в убийстве Гандзюк задержан экс-помощник депутата от БПП Игорь Павловский. 4 декабря Юрий Луценко заявил, что новым подозреваемым является Алексей Левин по прозвищу "Москал", ранее судимый за организацию убийств.
- Отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери связан с председателем Херсонского облсовета, членом ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и председателем Херсонской облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рыщуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Суд впоследствии арестовал Мангера.
- 28 июля 2020 года обвинения против Мангера и Левина направили в суд.
- 9 октября 2020 года два свидетеля подтвердили причастность Мангера и Левина к убийству Гандзюк.
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