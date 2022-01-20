Гандзюк: суд оставил обвиняемого в организации нападения Мангера под стражей

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

В четверг, 20 января, коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты. Жалоба касалась решения Днепровского районного суда от 7 декабря 2021 года, которым удовлетворили ходатайство о продлении Мангеру срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей.



Согласно этому постановлению Мангер должен находиться под стражей до 4 февраля 2022 года без определения размера залога.

"По результату апелляционного рассмотрения решение Днепровского районного суда города Киева от 7 декабря 2021 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напоминают, что Мангера обвиняют в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины.