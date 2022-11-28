Гана победила Южную Корею на ЧМ-2022 по футболу
28 ноября во 2-м туре чемпионата мира по футболу сборная Ганы обыграла Южную Корею
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Аль-Раяне сборная Ганы удачно начала игру и дважды забила в первом тайме – отличились Мохаммед Салису и Мохаммед Кудус.
Вскоре после перерыва корейцы перехватили инициативу и благодаря дублю Чо Ки Сона сравняли счет. Однако на 68-й минуте Кудус снова вывел ганцев вперед.
Гана победила Южную Корею 3:2, набрала 3 очка и поднялась на второе место в группе H. Благодаря лучшей разнице мячей лидирует Португалия, которая также имеет 3 пункта. У Южной Кореи и Уругвая по 1 баллу.
Португальцы и уругвайцы сегодня в 21:00 встретятся в матче 2-го тура.
ЧМ-2022
2-й тур
28 ноября
Группа H
Южная Корея – Гана 2:3
Голы : Чо Кин Сон, 58, 61 - Салиса, 24, Кудус, 34, 68
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28 ноября сборные Сербии и Камеруна сыграли вничью 3:3 .
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