Гана победила Южную Корею на ЧМ-2022 по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Аль-Раяне сборная Ганы удачно начала игру и дважды забила в первом тайме – отличились Мохаммед Салису и Мохаммед Кудус.

Вскоре после перерыва корейцы перехватили инициативу и благодаря дублю Чо Ки Сона сравняли счет. Однако на 68-й минуте Кудус снова вывел ганцев вперед.

Гана победила Южную Корею 3:2, набрала 3 очка и поднялась на второе место в группе H. Благодаря лучшей разнице мячей лидирует Португалия, которая также имеет 3 пункта. У Южной Кореи и Уругвая по 1 баллу.

Португальцы и уругвайцы сегодня в 21:00 встретятся в матче 2-го тура.

ЧМ-2022

2-й тур

28 ноября

Группа H

Южная Корея – Гана 2:3

Голы : Чо Кин Сон, 58, 61 - Салиса, 24, Кудус, 34, 68

28 ноября сборные Сербии и Камеруна сыграли вничью 3:3 .

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