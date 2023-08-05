Game4Ukraine: команда Шевченка сыграла вничью против команды Зинченка

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Game4Ukraine организовали послы фандрейзинговой платформы UNITED24 Андрей Шевченко и Александр Зинченко. Игра прошла в Лондоне, на стадионе "Стэмфорд Бридж".

Цель – собрать средства на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области. Учебное заведение обстреляли русские войска 4 марта 2022 года. Ракета прошла через второй и первый этажи. Часть здания полностью разрушена.

В матче Game4Ukraine сыграла команда Александра Зинченко против команды Андрея Шевченко. К благотворительному ивенту привлекли знаменитых украинских и иностранных футболистов, тренеров и даже актеров.

Фото: Getty Images

Состав Команды Шевченко

Голкиперы: Дида, Петр Чех, Жулио Сезар, Карли Телфорд, Карло Кудичини.

Защитники: Фабио Каннаваро, Жерар Пике, Кристиан Пануччи, Массимо Оддо, Уильям Галлас.

Полузащитники: Кларенс Зеедорф, Майкл Эсьен, Клод Макелеле, Михаил Мудрик, Сержиньо, Клэр Раферти, Джо Коул.

Нападающие: Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Самюэль Это'О, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тони, Джимми Флойд Хасселбайнк.

Звезды: Рассел Говард, Тохиб Джимо, Арчи Рено, Ральф Литтл, Джеймс Артур, Челси Граймс.

Фото: Getty Images

Состав команды Зинченко

Голкиперы: Йенс Леманн, Дэвид Джеймс.

Защитники: Бакари Санья, Олег Лужный, Антонио Валенсия, Дарио Срна, Пер Мертезакер, Микаэль Сильвестр, Вес Морган, Джолеон Лескотт, Мартин Шкртел, Йон-Арне Риисе, Гаэль Клиши.

Полузащитники: Александр Зинченко, Робер Пирес, Джек Уилшир, Чарли Адам, Марк Нобл, Евгений Коноплянка, Кэти Чепмен, Джессика Уртадо, Рэйчел Енки.

Нападающие: Евгений Левченко и Якубу Аегбени.

Звезды: Фил Данстер, Гиро Файнс-Тиффин, Том Греннан, Роман Кэмпф.

Фото: Getty Images

Game4Ukraine: результат благотворительного матча

Благотворительная игра завершилась вничью – 2:2. Счет во встрече на 38-й минуте открыл экс-футболист "Вест Гема" Марк Нобл, представлявший команду Зинченко.

Уже через 4 минуты ситуацию на поле сравнил культовый игрок "Милана" Кларенс Зеедорф – нидерландец эффектно сыграл на развороте и пробил в дальнюю девятку.

Во втором тайме команды снова обменялись голами. За "синих" забил Галлас, а за "желтых" – Дарио Срна.

Game4Ukraine

5 августа

Команда Андрея Шевченко (синие) – Команда Александра Зинченко (желтые) – 2:2

Голы: Зеедорф, 41, Галлас, 78 – Нобл, 38, Срна, 53.

Фото: Getty Images