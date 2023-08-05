Game4Ukraine: команда Шевченка сыграла вничью против команды Зинченка
В субботу, 5 августа, в Лондоне состоялся благотворительный матч Game4Ukraine, завершившийся вничью
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Game4Ukraine организовали послы фандрейзинговой платформы UNITED24 Андрей Шевченко и Александр Зинченко. Игра прошла в Лондоне, на стадионе "Стэмфорд Бридж".
Цель – собрать средства на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области. Учебное заведение обстреляли русские войска 4 марта 2022 года. Ракета прошла через второй и первый этажи. Часть здания полностью разрушена.
В матче Game4Ukraine сыграла команда Александра Зинченко против команды Андрея Шевченко. К благотворительному ивенту привлекли знаменитых украинских и иностранных футболистов, тренеров и даже актеров.
Фото: Getty Images
Состав Команды Шевченко
- Голкиперы: Дида, Петр Чех, Жулио Сезар, Карли Телфорд, Карло Кудичини.
- Защитники: Фабио Каннаваро, Жерар Пике, Кристиан Пануччи, Массимо Оддо, Уильям Галлас.
- Полузащитники: Кларенс Зеедорф, Майкл Эсьен, Клод Макелеле, Михаил Мудрик, Сержиньо, Клэр Раферти, Джо Коул.
- Нападающие: Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Самюэль Это'О, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тони, Джимми Флойд Хасселбайнк.
- Звезды: Рассел Говард, Тохиб Джимо, Арчи Рено, Ральф Литтл, Джеймс Артур, Челси Граймс.
Фото: Getty Images
Состав команды Зинченко
- Голкиперы: Йенс Леманн, Дэвид Джеймс.
- Защитники: Бакари Санья, Олег Лужный, Антонио Валенсия, Дарио Срна, Пер Мертезакер, Микаэль Сильвестр, Вес Морган, Джолеон Лескотт, Мартин Шкртел, Йон-Арне Риисе, Гаэль Клиши.
- Полузащитники: Александр Зинченко, Робер Пирес, Джек Уилшир, Чарли Адам, Марк Нобл, Евгений Коноплянка, Кэти Чепмен, Джессика Уртадо, Рэйчел Енки.
- Нападающие: Евгений Левченко и Якубу Аегбени.
- Звезды: Фил Данстер, Гиро Файнс-Тиффин, Том Греннан, Роман Кэмпф.
Фото: Getty Images
Game4Ukraine: результат благотворительного матча
Благотворительная игра завершилась вничью – 2:2. Счет во встрече на 38-й минуте открыл экс-футболист "Вест Гема" Марк Нобл, представлявший команду Зинченко.
Уже через 4 минуты ситуацию на поле сравнил культовый игрок "Милана" Кларенс Зеедорф – нидерландец эффектно сыграл на развороте и пробил в дальнюю девятку.
Во втором тайме команды снова обменялись голами. За "синих" забил Галлас, а за "желтых" – Дарио Срна.
Game4Ukraine
5 августа
Команда Андрея Шевченко (синие) – Команда Александра Зинченко (желтые) – 2:2
Голы: Зеедорф, 41, Галлас, 78 – Нобл, 38, Срна, 53.
Фото: Getty Images
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