Галущенко: Украина выиграла у РФ битву в энергетике, есть профицит в системе
Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что, пережив эту зиму, Украина победила Россию в битве за энергетику
Об этом он сказал во время выступления на форуме Партнерство для трансатлантического сотрудничества в области энергетики и климата (P-TECC) в Загребе.
“По состоянию на сегодняшний день мы имеем профицит в энергосистеме. Это дает нам ощущение, что мы действительно выиграли это энергетическое сражение”, - сказал он.
Галущенко сообщил, что Украина уже начала подготовку к следующему отопительному сезону и другим предстоящим испытаниям. Отмечается, что одной из ключевых краткосрочных задач в этом направлении децентрализация генерации.
“Достигнуть эту цель нам помогут газовые турбины, которые должны быть установлены в разных регионах страны, где есть дефицит генерирующих мощностей. Мы уже работаем над этим вопросом с нашими американскими партнерами”, – отметил министр.
Украина также будет развивать альтернативные источники энергии – солнечную и ветряную. Кроме того, предполагается модернизация системы передачи электроэнергии, поврежденной в результате российских атак. Восстановление сетей будет в первую очередь предполагать их модернизацию и повышение уровня защиты в условиях военных вызовов.
Галущенко подчеркнул, что в среднесрочной перспективе Украина будет развивать и безуглеродную атомную генерацию, которая в этом отопительном сезоне сыграла ключевую роль.
- Ранее он рассказал, что если Россия не будет наносить новые удары по объектам энергетической инфраструктуры, в Украине больше не придется вводить ограничения электроэнергии.
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