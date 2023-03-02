Галущенко: Украина выиграла у РФ битву в энергетике, есть профицит в системе

Об этом он сказал во время выступления на форуме Партнерство для трансатлантического сотрудничества в области энергетики и климата (P-TECC) в Загребе.

“По состоянию на сегодняшний день мы имеем профицит в энергосистеме. Это дает нам ощущение, что мы действительно выиграли это энергетическое сражение”, - сказал он.

Галущенко сообщил, что Украина уже начала подготовку к следующему отопительному сезону и другим предстоящим испытаниям. Отмечается, что одной из ключевых краткосрочных задач в этом направлении децентрализация генерации.

“Достигнуть эту цель нам помогут газовые турбины, которые должны быть установлены в разных регионах страны, где есть дефицит генерирующих мощностей. Мы уже работаем над этим вопросом с нашими американскими партнерами”, – отметил министр.

Украина также будет развивать альтернативные источники энергии – солнечную и ветряную. Кроме того, предполагается модернизация системы передачи электроэнергии, поврежденной в результате российских атак. Восстановление сетей будет в первую очередь предполагать их модернизацию и повышение уровня защиты в условиях военных вызовов.

Галущенко подчеркнул, что в среднесрочной перспективе Украина будет развивать и безуглеродную атомную генерацию, которая в этом отопительном сезоне сыграла ключевую роль.