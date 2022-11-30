Галущенко сказал, при каких условиях сократится продолжительность отключений электроэнергии в Украине
Минэнерго сообщает об улучшении ситуации с энергосистемой, однако для уменьшения продолжительности отключений нужно, чтобы не было новых обстрелов инфраструктуры
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.
"Ситуация улучшается с каждым днем. Ключевое для нас - увеличить объем генерации, и чем больше мы его увеличиваем, тем меньше дефицит в энергосистеме. Ключевое, что я хотел бы подчеркнуть: если не будет дальнейших обстрелов энергосистемы, то в ближайшей перспективе сможем стабилизировать и сократить продолжительность отключения", - подчеркнул министр.
По словам Галущенко, плановые отключения будут действовать, когда ситуация с энергосистемой стабилизируется.
- Напомним, 23 ноября войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины: били по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре. По данным Генштаба ВСУ, захватчики выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных дронов "Ланцет". В результате массированного удара по всей Украине начались перебои с электроснабжением и водоснабжением.
- 29 ноября директор по исследованиям аналитического центра DiXi Роман Ницович утверждал в эфире Еспресо: россияне не смогут нанести масштабный ущерб украинской энергосистеме, вследствие чего может возникнуть полный блекаут.
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